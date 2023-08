Les bouquinistes sont de retour sur l'avenue Delchambre à Huy

À l’heure du numérique, certains vous diront que rien ne peut remplacer le plaisir de tourner les pages d’un bon bouquin… Ce ne sont évidemment pas les bouquinistes qui diront le contraire ! Eux qui seront de retour ce dimanche 3 septembre (de 9 h à 18 h), sur l’avenue Delchambre, là où ils avaient atterri l’an dernier en raison des travaux quai Batta. Un lieu qu’ils ont apprécié et qu’ils aimeraient finalement retrouver à l’avenir, une fois les travaux de l’esplanade Batta achevés… "L’endroit est plus agréable en raison de la fraîcheur des arbres mais aussi de la présence de brasseries à proximité et la possibilité de se rendre aux toilettes", souligne Yves Lowhay, organisateur de ce rendez-vous hutois depuis plus de 20 ans. Rendez-vous qui, désormais, se déroule le premier dimanche de septembre.