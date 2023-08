Sur Huy-Waremme, 360 adultes et 137 enfants vivraient dans un logement précaire

Un dossier pour l’arrondissement

Parallèlement à cela, le gouvernement wallon, via ses ministres Morreale et Collignon, lançait en juin dernier un appel à projets qui vise à diminuer la prévalence du sans-abrisme. Une délégation de la Conférence des élus a rencontré à plusieurs reprises le cabinet de la ministre Christie Morreale sur le sujet. Pour préparer le terrain, pour évoquer la reconnaissance de tout l’arrondissement afin de décrocher un relais social et donc des subsides. Les candidatures devant être déposées pour le 15 septembre. Si la Conférence des élus ne peut pas déposer de dossier, la Ville de Huy, elle, le peut. "Et elle a proposé de l’élargir à tout l’arrondissement", poursuit Éric Hautphenne. C’est une réelle opportunité offerte par cet appel à projets qui pourrait bénéficier à la Ville de Huy et à ses partenaires réunis au sein de la Conférence des élus. "On est en train de finaliser le dossier à déposer dans le cadre de l’appel à projets." Mercredi prochain, les 31 bourgmestres de la Conférence des élus valideront le dossier à envoyer.

Entre-temps, le groupe de travail créé sur le sujet avec la Conférence des élus, le collectif logement et le CLPS (le Centre local de promotion de la santé) a lancé plusieurs actions. Dont le diagnostic quantitatif du sans-abrisme – un terme qui recouvre les SDF mais aussi les personnes qui ont un logement précaire à instable ainsi que les transmigrants – sur Huy-Waremme. "Il est important d’avoir des chiffres pour mieux cerner le problème et pour mettre en place des actions", explique la Hutoise Sandrina Gaillard qui fait partie de l’atelier étudiant la question.

Des chiffres effrayants

Le diagnostic a été validé par l’Observatoire wallon du sans-abrisme, ce sont les différents services sociaux de l’arrondissement qui l’ont complété. Actuellement, 19 services sur 25 ont répondu, les chiffres risquent donc d’encore évoluer. Mais les résultats intermédiaires "sont déjà effarants": 360 adultes et 137 enfants (vivant avec un de ces adultes) sont dans un logement précaire. Et 64 vivent dans la rue. Les chiffres relayés par le bourgmestre f.f. De Huy, Éric Dosogne, sont moindres mais sont tout aussi importants. Lui évoque 148 personnes sur Huy-Waremme, 60% d’hommes et 40% de femmes. 80% sont des ressortissants belges. "Il y en aurait 36 qui vivent sur l’espace public sur Huy-Waremme. Surtout dans les villes. À Hannut, Waremme et Huy principalement donc. C’est moins fréquent à la campagne." Sur Huy, "notre abri de jour répond déjà à une série de besoins. On veut rendre un logement au sans-abri via un traitement individuel ; on veut les aider à reprendre pied. Car un logement leur permettra de récupérer un emploi."

Et les chiffres de sans-abri sur Huy ? "Il y en aurait une quarantaine de comptabilisés. Mais il y a aussi des gens qui logent chez les copains, qui ont des logements précaires comme une caravane ou autre. Ce n’est pas uniquement des gens qui sont à la rue."