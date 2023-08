Des caméras supplémentaires en ville

La Ville de Huy lance la phase 3 de son plan caméras de surveillance urbaine. Une phase estimée à 360 000 € mais qui coûtera 17 000 € plus cher. L’opération de remplacement des caméras un peu partout en ville aura donc coûté plus d’un million d’euros. Une lourde dépense "alors qu’il n’y a personne derrière les caméras et qu’elles n’ont pas l’effet dissuasif escompté , note l’écolo Rodrigue Demeuse. Elles n’empêchent pas les agressions ni le sentiment d’insécurité. On aurait préféré que l’argent soit investi dans des policiers sur le terrain." Et puis, ces caméras ne filmeraient pas à 360° alors que c’est pour cela qu’elles sont prévues. Enfin, "elles ne seraient pas fonctionnelles car la Ville n’aurait pas demandé l’autorisation de filmer sur la voie publique" , ajoute Grégory Vidal (DéfipourHuy).