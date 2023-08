Qui veut exploiter le téléphérique de Huy ? La Ville cherche un candidat

Et cette difficulté à trouver l’exploitant inquiète les écolos. Ils s’en sont ouverts, une fois de plus, au bourgmestre et à ses échevins lundi soir. Car le risque est grand de ne pas recevoir les cinq candidatures espérées. "Le téléphérique a coûté 15 millions d’euros. Qui va l’exploiter et à quel prix, à quelles conditions aussi ?", a avancé Rodrigue Demeuse (Écolo). La Ville risque aujourd’hui de se retrouver en position de faiblesse. De n’avoir qu’un candidat exploitant qui pourrait imposer ses conditions, au détriment des Hutois et des touristes s’il n’élargit pas les heures d’ouverture, s’il ne veut pas d’avantages pour les Hutois. Autre possibilité pour les écolos: que la Ville exploite elle-même le téléphérique, mais avec formation de membres du personnel communal qu’elle devra payer puisqu’elle l’a exclu du marché initial. "Chaque Hutois a dépensé plus de 700 € pour le téléphérique. Combien cela coûtera-t-il encore ?" À deux mois de la fin des travaux, rien n’est encore décidé pour son exploitation. "Et quand bien même il y a une offre, il faudra la comparer avec le coût de la gestion par la Ville. Car si l’offre du privé coûte plus cher…", ajoute Grégory Vidal (DéfipourHuy).

Jacques Mouton, échevin des Finances, n’a rien voulu dévoiler du dossier car "on ne veut pas fausser la réglementation en matière de marchés publics. On ne veut pas donner le nombre de candidats, même à huis clos. On attendra le 29 septembre." Mais des candidats, "il y en a".