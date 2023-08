L’école du dehors du Sacré-Cœur, à Huy, un enseignement qui rime avec bonheur

L’école Sacré-Cœur, c’est ce petit établissement maternel et primaire à cheval sur Huy et Wanze. "L’entrée par la porte principale est sur Huy, par l’arrière et la cour de récréation c’est sur Wanze", explique la directrice, venue quelques heures avant la rentrée pour préparer le retour des 170 élèves qui ont choisi d’y suivre l’enseignement prodigué par la quinzaine d’instituteurs et institutrices.

Ce qui fait la particularité de cet établissement scolaire ? Son école du dehors qu’elle développe année après année pour tous ses élèves, de la 1re maternelle à la 6 primaire. La directrice et les enseignants étaient intéressés par cette pédagogie, ils sont allés visiter d’autres écoles de ce type. "L’école du dehors permet de développer pas mal de compétences à l’extérieur", explique Hélène Fastré. Les leçons d’expression écrite, de grandeur, de savoir-parler,… Toutes ces compétences peuvent se découvrir en lien avec la nature.

La chance de l’école ? Un terrain était à vendre à quelques pas de là et un membre du PO, Alain Dirick, convaincu lui aussi du bien-fondé du projet, n’a pas hésité. Il a acheté le terrain et l’a mis à la disposition de l’école pour 15 ans. "Il fallait l’aménager, poursuit la directrice. On a répondu à un appel d’offres de Brico. On a eu 10.000€ qui nous ont permis de faire la clôture et d’installer un chalet pour le matériel didactique." Un autre appel à projet Reine Paola et là, c’est une nouvelle somme de 10.000€ par an pendant cinq ans qui permet de développer le projet pédagogique. M. Sandro, ingénieur agronome et instituteur, apporte ses compétences et emmène les écoliers tous les jeudis au terrain pour des activités extérieures. Au fil des mois, le terrain s’est développé en plusieurs parties. On y retrouve des toilettes sèches, un enclos pour des moutons, une table, un brasero, un tunnel de ronces, une cabane en saule, et des arbres. Beaucoup d’arbres.

"Tous les jeudis, on emmène les enfants sur le terrain, explique M. Sandro. On travaille avec Serge, Mme Christine, M. Mickey. On fait trois groupes. Un travaille sur les émotions, un deuxième sur l’amélioration du terrain, le troisième développe des leçons d’apprentissage avec le terrain." Et la directrice Hélène Fastré d’ajouter: "chaque titulaire peut utiliser le terrain à sa convenance pour ses leçons. Au fil des mois, on remarque une évolution du vocabulaire des enfants, au niveau de leur bien-être aussi. Ils se sentent en confiance." L’école équipe aussi chaque enfant d’une salopette et de bottes. "Et on a un brasero. En hiver, quand il fait froid, ils sont au coin du feu avec un chocolat chaud."

L’école du dehors s’inscrit dans le contrat d’objectifs de l’école. "Il est clairement défini et tout le monde y adhère", affirme la directrice. Les parents aussi, qui viennent quelques fois de loin pour inscrire leur enfant à l’école Sacré-Cœur. D’ailleurs, cette année, il y a une liste d’attente pour l’entrée en 1re primaire…