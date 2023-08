La foire du 15 août à Huy: un bilan mitigé pour les forains… (photos)

"C’est une année moyenne, explique Philippe Riguelle. Nous avons très bien travaillé le 15 août mais pas les autres jours. La cause ? La pluie qui s’est invitée trop souvent. Cette semaine de prolongation n’est pas la meilleure que j’ai connue. Ce qui marche, ce sont les feux d’artifice et les journées à tarifs. Après la fête, je vais m’occuper de mes petits-enfants et attendre la fête à Statte que j’adore." La foire à 1€ commence au port de Statte dès le 29 septembre pour se tenir jusqu’au 12 novembre. Un avis que partage Didier Mahy, le patron du café "Chez Nous", situé avenue Delchambre: "Hormis le 15 août, c’est très calme."

Cette impression mitigée est ressentie par la quasi-totalité des forains.

"Les temps sont durs"

"Vous pouvez le constater par vous-même, explique Nicole Schweig, qui propose un circuit. Il est 18h et j’ai eu deux clients aujourd’hui. Le ciel est incertain, les temps sont durs et il est évident que la clientèle a moins d’argent. Ce n’est pas ma plus belle année."

D’autres évoquent aussi les travaux dans la ville, qui génèrent des problèmes de stationnement. "Vous voyez beaucoup de jeunes, explique un forain. Ce ne sont pas eux qui dépensent le plus, mais plutôt les plus âgés qui ouvrent leur portefeuille. Alors si vous demandez à des grands-parents de se garer à deux kilomètres puis de sortir la poussette du coffre avec une météo incertaine, vous imaginez les réticences."

Heureusement il y a ce dernier feu d’artifice et la dernière journée à prix réduit.

"J’espère qu’il y aura un peu de monde, explique Lætitia, qui propose la buvette des jeunes de l’Union Hutoise. Nous faisons 5000€ de recette en moins que l’année dernière. Il y a trois heures que nous sommes ici et nous n’avons pas encore vendu pour 100€. Les gens surveillent davantage leurs finances. Enfin, ceux qui vendent de la nourriture ne devraient pas être autorisés à installer des tonnelles avec des boissons."