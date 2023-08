Huy: "les forains ont démontré leur grand coeur"

La Ville de Huy et le comité des forains organisent chaque année une journée gratuite sur la foire du 15 août. Et ce, depuis 2012 et l’initiative lancée par l’échevin des Foires, Jacques Mouton. L’objectif de cette journée ? Venir en aide aux enfants défavorisés de la région en leur offrant de passer un bon moment sur la foire. Et cette année encore, le succès était au rendez-vous: plus de 100 enfants et adolescents ont répondu à l’invitation. "Les forains ont une nouvelle fois démontré leur grand cœur" , commente l’échevin hutois.