Ce vendredi matin, 70 commandos ont intercepté des terroristes sur le bateau-école de Huy (photos et vidéo)

Ce vendredi matin, à quelques pas du pont Baudouin pourtant, un gros exercice militaire était en cours, avec le soutien de la zone de police de Huy, sans que la population soit prévenue pour que "la vie continue normalement". Le bourgmestre f.f. Éric Dosogne avait été alerté lui aussi. A la manœuvre, le 2e bataillon de commandos de Flawinne sous le commandement du lieutenant-colonel Jean-Charles Defawes. La cible ? Le bâteau-école du CEFA batellerie de l’école polytechnique de Huy, celui-là même qui, depuis 1981, permet aux étudiants d’apprendre leur métier. Sauf que là, il était pris d’assaut par des militaires armés jusqu’aux dents. Un exercice grandeur nature, une mise en situation réelle afin que les commandos développent les bons gestes.

"L’exercice est décliné depuis mardi", expliquait le colonel Defawes, chargé de veiller au bon déroulement des opérations soumises à un scénario minutieusement préparé. Mardi soir, une équipe de snipers a été larguée en parachute au-dessus d’un champ à Limont. Là, les militaires ont été récupérés depuis la zone de largage et amenés à l’école polytechnique de Huy où, depuis, ils surveillaient le bateau-école où cinq malfrats avaient été repérés. "Notre objectif, c’était d’observer le bâteau puis d’évacuer la cible par la route jusqu’à la caserne d’Amay." Un hélicoptère aurait dû décoller de Beauvechain avec, à son bord, des militaires qui auraient dû descendre en rappel jusqu’au bateau de l’école polytechnique. Le mauvais temps de ce vendredi matin ne l’a pas permis… "On avait prévu un plan B: amener des éléments par route et par voie maritime ", commente le commandant du bataillon. Un exercice en milieu civil nécessite qu’on agisse avec les éléments naturels qui ont un impact direct sur son bon fonctionnement.

Les militaires sont donc passés au plan B. "Ils sont passés à l’action à 8h45", expliquait le commissaire divisionnaire Jean-Marie Dradin, chef de corps de la zone de police de Huy qui veillait lui aussi au bon fonctionnement de l’exercice. Septante militaires étaient ainsi mobilisés pour l’exercice. Sur le quai de Compiègne, sur le bateau, sur différents carrefours en ville, sur la Meuse dans les zodiaques, mais aussi à la caserne d’Amay alors que le centre de commandement, lui, suivait les opérations depuis Flawinne. "On devait simuler la récupération de la personne-clé puis fouiller le bateau pour retrouver les éléments nécessaires", ajoute le commandant Defawes. Un chien participait lui aussi à l’exercice, "c’est un chien de fouille d’explosifs, pas un chien d’attaque." Un blessé simulé a même été évacué par bateau vers Amay.

L’opération n’aura pas duré plus de 30 minutes. Une fois la fouille terminée, les militaires ont plié bagage. "Ils ne peuvent pas trainer car des forces ennemies pourraient rappliquer. Ils doivent quitter rapidement les lieux." Exercice concluant ? "Il s’est bien déroulé. En tant qu’observateur, j’étais là pour trouver les points d’actions à améliorer. On doit gagner en rapidité." 45 minutes après le début de l’exercice, plus aucun militaire n’était en vue sur la rive hutoise…