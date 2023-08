Le ministre Dolimont va venir à Huy pour le projet de nouvelle piste d’athlétisme

À demi-mot, l’échevin hutois reconnaît d’ailleurs que le projet avance. "Il n’y a pas d’appel à projet proprement dit, explique-t-il. Mais on va déposer une demande de subsides à Infrasports dans le cadre des enveloppes budgétaires classiques. La décision a été prise par le collège communal il y a quelques semaines." Une nouvelle candidature envoyée par la Ville, donc, alors que son projet de nouvelle piste d’athlétisme n’avait pas été retenu lors du dernier appel à projet. Le collège communal a d’ailleurs prévu une inscription budgétaire pour la désignation d’un auteur de projet. Le Hutois Étienne Roba l’avoue: "je crois qu’on va y arriver tôt ou tard. On a mis toutes les chances de notre côté. Là, on a décidé de faire la démarche auprès d’Infrasports, on va y arriver." Le plus difficile, dans ce dossier, c’était de trouver un terrain. Chose qui est faite ; "On a le terrain".

Nouvelle preuve que le dossier avance bien: le mardi 5 septembre prochain, le bourgmestre et ses échevins accueilleront à Huy le ministre wallon du Budget et des Infrastructures sportives Adrien Dolimont… Au programme de leurs discussions: l’athlétisme, la piscine et le hockey. À coup sûr, s’il se déplace, c’est qu’il est sensible à la demande des autorités communales hutoises…