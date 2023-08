Le projet Médi-Market, de Ben-Ahin, à nouveau refusé

Décidément, le projet d’installation d’un Médi-Market à Ben-Ahin a encore un peu plus du plomb dans l’aile. Début juillet dernier, la Ville de Huy avait émis un avis négatif sur le projet, suivant ainsi la Commune de Wanze. Un avis négatif qui n’était guère une surprise puisque la Ville était déjà allée en recours en 2020 auprès du ministre Borsus concernant l’implantation de la parapharmacie, et elle avait eu gain de cause.