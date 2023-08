Scraboutcha et ses photos sur la foire de Huy

Le 16 août, il avait plu la nuit précédente. Alors "pour vous en mettre plein les yeux, rien de mieux qu’une grande flaque pour capter l’instant où les gens se baladent sur le champ de foire", explique-t-il. Pas de préparation de longue haleine pour le Hutois. Il a tout de suite imaginé ce que cet élément naturel allait apporter à son image. "Comme à mon habitude, j’ai mis seulement deux minutes pour réaliser ce cliché. Et, pour ne rien vous cacher, je n’ai pas eu besoin d’une grande imagination pour la réaliser." Scraboutcha aime jouer avec les reflets, que sa photo soit en couleurs ou en noir et blanc, il utilise cet élément de la nature pour y apporter sa touche personnelle. Et là, "l’occasion s’y prêtait assez bien. Et que dire des couleurs vives qui y règnent en maître…" Quelques détails techniques de cette prise de vue ? "La vitesse d’obturation est de 1/80 pour un ISO à 1600 et une ouverture à F5.6." Photo prise à main levée en bord de flaque.

Vous verrez encore à coup sûr Scraboutcha, et son appareil photo, sur le champ de foire d’ici au 27 août, date du dernier jour de fête à Huy. Tout comme il tentera de capturer les plus belles images lors du feu d’artifice du 26 août, celui offert par les forains aux Hutois.