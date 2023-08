Visite commentée au Clos de la Buissière: "C’est l’un des plus vieux vignobles de Huy"

Et il n’y a pas que des vignes qui poussent sur ce relief au microclimat particulier. "Il fait particulièrement chaud ici durant la belle saison. C’est ainsi que j’ai pu très bien faire pousser un palmier, mais aussi un citronnier et un olivier", ce qui porte certaines années.

La visite était proposée par la Maison du tourisme Terres-de-Meuse. Le petit groupe de sept visiteurs a ainsi pu s’enivrer des anecdotes truculentes de Jean-Marie, qu’il relate non sans humour. Ce premier suit maintenant le maître des lieux vers les quelque 800 pieds de vignes (des cépages traditionnels: pinots noir, gris, blanc, mais aussi gewürztraminer, riesling et müller-thurgau) plantés sur une pente bien raide. "Tout se fait à l’ancienne, à la main", ajoute Jean-Marie, qui précise que durant les vendanges, c’est toute la famille qui met la main à la pâte. "Et dans la bonne humeur !, comme aime à le préciser Marine, la nièce du vignoble. On se retrouve en famille et on rigole bien."

Déguster le terroir

Après les explications livrées par le passionné, les visiteurs entament la courte descente du terrain. Au même moment, les cloches de la collégiale résonnent en bord de Meuse, comme pour annoncer l’heure de la dégustation des vins élaborés sur cette terre. Le point d’orgue de la visite, après un passage dans l’atelier où le Hutois explique les procédés de fabrication du divin breuvage.