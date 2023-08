La Hutoise Inès et la Couthinoise Juliette de retour du Jamboree: "Une expérience inoubliable"

On l’a dit et répété: cette 25e édition, qui a réuni plus de 40 000 scouts et guides venus de 160 pays à Saemangeum, ne s’est pas déroulée comme prévu. Ses responsables ont été la cible de critiques pour leur organisation jugée hasardeuse (hygiène des toilettes, gestion des déchets…), et la météo est venue perturber l’événement. Une vague de chaleur et surtout une alerte au typhon Khanun ont contraint les organisateurs à mettre fin prématurément à la grand-messe quadriennale du scoutisme. Et à évacuer tout le monde vers Séoul.

"Je n’ai pas eu l’occasion d’avoir peur"

Mais malgré ses contretemps, Inès et Juliette, amies et étudiantes en rhétorique à l’institut Sainte-Marie, sont rentrées avec de magnifiques souvenirs plein la tête.

"À titre personnel, je trouve que les organisateurs ont quand même très vite réagi face aux fortes chaleurs en créant des zones d’ombre ou en distribuant des bouteilles avec des glaçons, explique Juliette qui avait effectué ses premiers pas dans le scoutisme chez les baladins et les louveteaux de Huy, avant de rejoindre l’unité wanzoise il y a six ans. Par rapport à la menace du typhon, je n’ai pas non plus eu l’occasion d’avoir peur. On nous a dit que nous allions quitter le camp un jour à 16 h, et nous n’avons pas vraiment réfléchi. Le temps de rassembler nos affaires et nous étions partis vers Séoul le lendemain matin à l’aube. J’étais juste un peu triste de devoir quitter le Jamboree après une semaine."

Au final, Juliette et Inès seront donc quand même restées trois semaines au Pays du matin calme. "Ce sont trois semaines qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire, s’exclame Inès. Sur le site du Jamboree, j’ai apprécié découvrir la diversité culturelle. Ce qui est génial, c’est que tout le monde était très ouvert à la discussion et aux rencontres. J’ai par exemple fait la connaissance de Sud-Africains, de Kenyans, d’Australiens, de Taïwanais, ou encore de Béninois. J’étais heureuse de retrouver des scouts de ce pays car je m’étais déjà rendue au Bénin dans le cadre scolaire."

"On a fait le tour des tentes"

En termes de diversité culturelle, les deux éclaireuses, faisant partie sur place d’une unité francophone composée de 40 membres, en ont pris plein la vue. "Le site comptait trois zones d’activités où il était par exemple possible d’effectuer de l’escalade ou un parcours du combattant, précise Inès. Mais nous n’y avons pas réellement participé. Par contre, nous sommes parties à la rencontre des autres délégations. Chacune d’entre elles avait sa tente pour présenter son pays, sa culture, et sa nourriture spécifique." Et devinez ce que la Hutoise et la Couthinoise ont, elles, préparé… Des gaufres, pardi !

"Je garderai aussi un excellent souvenir des précamp et postcamp réalisés à Séoul, où nous avons été plongés grâce à la visite de musées et de temples dans la culture sud-coréenne."

"Dessine tes rêves", était le thème général de ce 25e Jamborée. Juliette et Inès l’ont fait en grand. Et au marqueur indélébile !