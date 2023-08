Ils ont redécouvert l'histoire du château de Bonne Espérance à Tihange

La majorité de ces touristes semblaient être de fidèles amateurs de ce type de rendez-vous, curieux de (re)découvrir le patrimoine de Huy et de sa région.

"Le château de Bonne Espérance, érigé en 1588 en brique et calcaire sur l’emplacement d’une ancienne propriété templière par Alberto Audace, médecin d’origine italienne, est un des rares édifices datant du règne du prince-évêque Ernest de Bavière (1581-1612) encore visibles aujourd’hui, raconte Jean-Paul Thiry. Sa façade nord à rue affiche dans le décor de sa tour imposante le catholicisme de son commanditaire et contraste avec la façade sud tournée vers le jardin, influencée par l’architecture de la Renaissance italienne. Traversé par le ruisseau de Bonne Espérance, qui alimentait autrefois en eau, grâce à l’action d’une pompe-bélier, l’ensemble de la demeure, le parc à l’anglaise, vallonné et superbement arboré, offre de belles perspectives sur le paysage environnant."

Et le guide de balader ses visiteurs dans le verger, dans la cour du château, évoquant les divers propriétaires, dont le dernier en date, M. Davidts.