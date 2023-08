Festival d’Art au fort de Huy: voyage à travers le monde

Le même jour à 18 heures, le quintet autour d’Aboubakar Traoré enflammera la place Verte, autre lieu traditionnel du festival où les concerts sont gratuits. On y écoutera aussi les Brésiliens du Trio Antigo le vendredi 18, la musique décomplexée, dansante et décalée de Mamaliga Orkestar le 19.

Sur cette même place Verte, l’église Saint-Mengold est le lieu des concerts de soirée. Programme riche en diversité et qualité: à l’origine duo composé de la flûtiste Lydie Thonnard et de Simon Leleux, le projet est devenu quintet et s’appelle Auster Loo, mélange de compositions et d’improvisation. Trois violons, un accordéon, une contrebasse et des percussions, c’est la proposition d’Ariane Cohen-Adad pour la carte blanche de cette première soirée de vendredi à Saint-Mengold.

Un trio qui suscite la curiosité en clôture

Le samedi, "Araponga" se lance sur les traces de la diva péruvienne Yma Sumac, un septet qui ne manque pas d’audace et de lyrisme à la fois. Groove, transe et poésie, c’est le mix subtil de "Kolinga", des musiciens qui viennent de France principalement autour de la chanteuse franco-congolaise Rebecca M’Boungou.

Le lundi 21, c’est le retour à Huy de Maria Mazzotta, porteuse majeure de la tarentelle du sud de l’Italie. En trio avec guitare et batterie, elle vient présenter son tout chaud nouvel album qui nous annonce une tradition mêlée de tendances post-rock. À découvrir ! Cette soirée débutera par un solo: l’Autrichienne Claudia Schwab mélange avec originalité musiques irlandaise, indienne, d’Europe de l’Est mixées à un funk-beat qui surprendra.

Le dernier soir du festival s’ouvrira sur un trio qui titille notre curiosité. Pensez donc: le piano intimiste de Jean-Christophe Renault, le saz d’Emre Gültekin et la voix indienne de Malabika Brahma, trois univers musicaux centrés sur l’improvisation. Ces trois-là se sont nommés "Holy Fools", tout un programme ! Sans doute un des concerts à ne pas rater ! Le dernier concert du festival hutois vous emmènera d’Istanbul à la route de la soie, une sorte d’exploration du monde qui crée par la musique des images cinématographiques.

Simon Leleux, le choix du doholla

Percussionniste basé en Belgique, Simon Leleux est spécialisé dans le doholla, la darbouka et d’autres instruments et styles de percussion arabes et du Moyen-Orient. Samedi, c’est le doholla qu’il vous fera découvrir, avec Auster Loo.

Simon Leleux ©EDA

Simon, parlez-nous de votre instrument.

C’est un instrument en forme de calice. Il a été remis au goût du jour par deux frères égyptiens. Le son peut être différent parce que la terre est différente, plus granuleuse en Égypte, par exemple. La cuisson est aussi importante car elle influe sur le son. La peau, son épaisseur, est aussi importante. C’est très similaire à la darbouka qui est l’instrument qu’on utilise souvent pour la danse du ventre dans la culture orientale, mais de par sa taille, le doholla a plus de basse, donc plus de résonance au niveau de la peau, ce qui lui donne un son beaucoup plus chaleureux.

Quelle est sa place dans le groupe Auster Loo ?

Quel que soit le groupe dans lequel je joue, le doholla est toujours au centre, mais dans Auster Loo, j’ai un set un peu plus complet: des cymbales, une calebasse, d’autres percussions. J’ai une dizaine de ces instruments et en fonction du contexte, je choisis l’un ou l’autre selon les besoins.

Qu’est ce qui a provoqué votre intérêt pour cet instrument ?

Petit, mon père qui était musicien m’emmenait à l’académie pour rencontrer ses collègues qui jouaient devant moi pour me présenter leur instrument, mais je n’avais pas vraiment de feeling pour l’un ou l’autre. Par contre, chez nos voisins tunisiens, j’ai découvert le doholla et j’ai été tout de suite séduit.

Comment composez-vous pour l’instrument ?

Quand je voyage, je cueille des petites idées au quotidien et je les développe. Parfois ce sont des idées rythmiques, parfois mélodiques, juste quelques notes, parfois un ostinato de basse. Mon approche est très libre, très improvisée.

La carte blanche d’Ariane Cohen-Adad

Rencontre avec la violoniste qui réunit sept musiciens pour un concert très attendu vendredi à 21 h 30: musique bigarrée, surprenante et sensible.

Ariane Cohen-Adad ©EDA

Quand on vous propose une carte blanche, que vous vient-il à l’esprit ? Des partenaires ou une thématique ? "Un peu tout ça. J’ai d’abord cherché des musiciens qui m’inspiraient pour cette expérience. J’ai cherché des portes où je n’avais jamais frappé. Puis, très vite est venue la question de ce qui fait sens pour moi, à la fois la tradition et aussi bousculer les codes en allant un peu dans tous les sens."

Parmi les sept musiciens, il y a trois violonistes. "J’ai voulu des personnalités atypiques: Laura Cortese pour sa connaissance de la musique américaine et canadienne, et qui est aussi une excellente claquettiste ; Aurélie Dorzée dans un tout autre genre qui a cette sensibilité musicale qui m’a toujours fascinée par sa diversité avec le violon-trompette, la viole d’amour, des instruments qui vont apporter des sonorités différentes. La voix aura aussi une importance avec l’accordéoniste-chanteur Bastien Charlery qui vient des musiques bulgares, roumaines et yiddish. Il y a aussi une rythmique contrebasse et percussions qui a un profil à la fois jazz et musiques traditionnelles."

Il fallait aussi un répertoire cohérent. "Il fallait en effet tirer les fils pour raconter une histoire. La passerelle que j’ai créée entre les musiques fait sens pour moi. Il y a une histoire, on part dans la mémoire, des chansons d’exil, des chansons d’amour. J’expliquerai sur scène ce processus de l’histoire."

Un tel projet se prépare sur le long terme. "On m’a proposé cette carte blanche fin décembre. C’est une préparation qui touche à beaucoup de domaines, ça demande une vision d’ensemble. L’idée, c’est l’énergie de la rencontre. Il fallait communiquer la façon dont je voulais que ça sonne avec des gens d’univers différents."

C’est déjà compliqué à organiser. et on parle aussi d’invités ! "Il y en aura deux: un banjoïste qui fait sens par rapport à un morceau que j’adore dans le répertoire bluegrass. Une autre invitée-surprise est une artiste contorsionniste qui amènera quelque chose de visuel."

L’agenda

Jeudi 17 août

18 h, place Verte: Aboubakar Traoré et Balima (concert gratuit)

20 h, Soirée aux bougies au Fort: Sura, Anmoor, Saba Alizadeh& Mostafa Zaleb

Vendredi 18 août

18 h, place Verte: Rio Antigo (concert gratuit)

20 h, Saint-Mengold: Auster Loo Collective

21 h 30, Saint-Mengold: carte blanche à Ariane Cohen-Adad

Samedi 19 août

11 h, Bateau Val Mosan: Dominguero Tango Trio

18 h, Place Verte: Mamaliga Orkestar (concert gratuit)

20 h, Saint-Mengold: Araponga

21 h 30, Saint-Mengold: Kolinga

Dimanche 20 août

11 h, Bateau Val Mosan: Aigua Duo

14 h: Balade Rive Gauche, 3 lieux, 3 concerts.

Nana Osei-Twum Barima (GHA) à la Gare Saint-Hilaire

Peixe e Limão (BE/IT) dans le jardin de l’église Saint-Pierre

Yusan Zillya (UKR) à la chapelle Saint-Quirin

Lundi 21 août

20 h, Saint-Mengold: Claudia Schwab

21 h, Saint-Mengold: Maria Mazzotta

Mardi 22 août

20 h, Saint-Mengold: Holy Fools

21 h 30, Saint-Mengold: Dareyn

Pass 2 concerts 30 €/3 concerts 40 €/5 concerts 60 €

17 € par concert/13 € pour les moins de 26 ans

Enfants – 12 ans gratuits si sur les genoux des parents

Réservations vie le site www.festivalarthuy.be ou via le centre culturel 085 211 206.