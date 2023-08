À peine cinq arrestations administratives à Huy durant la fête du 15 août: "Le bilan est positif"

Alors que, comme prévu, les enceintes se sont tues à 3 h du matin sur la Grand-Place, le bourgmestre f.f. Éric Dosogne se félicitait lui aussi du déroulement de la journée. "On a clairement senti qu’après quatre ans d’absence, les gens attendaient avec impatience le retour d’un feu d’artifice, Celui-ci a été extraordinaire."

Seul bémol aux yeux de certains spectateurs: l’absence d’une musique d’ambiance. "C’est un feu d’artifice, pas un spectacle son et lumière. Il ne doit pas y avoir à chaque fois de la musique, c’est comme quand on va voir un match de basket-ball, il n’y a pas à chaque fois des pom pom girls", rétorque le bourgmestre, satisfait aussi de constater que les stigmates de la fête ont été effacés dès le mercredi à l’aube. "Vingt-cinq personnes issues du service Huy ville propre et des autres départements des services techniques ont œuvré au nettoyage dès 5 h du matin. Ils ont notamment pu compter sur l’aide de deux camions-brosse loués à une société de nettoyage privée."