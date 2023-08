Le Rallye du Condroz a-t-il un avenir ?

Pourtant, il y a un peu plus d’un mois, ses organisateurs avaient assuré sa tenue sur deux jours. "Le Rallye du Condroz se déroulera le samedi 4 et le dimanche 5 novembre, précisait le communiqué du 10 juillet. Le parcours sera découpé en trois boucles de trois épreuves spéciales chronométrées, tant le samedi que le dimanche. Au total, six épreuves spéciales différentes à parcourir chacune trois fois pour un total de kilomètres chronométrés avoisinant les 180 kilomètres. Si certaines spéciales sont des “classiques”, d’autres sont inédites et on verra réapparaître un ancien tracé mythique."

Pourquoi donc ce revirement de position ? Le Royal Motor Club de Huy a rappelé dans un communiqué ce lundi que "toutes les autorisations ont été accordées par le RACB Sport et les autorités locales" pour l’organisation de l’épreuve en 2023. "Néanmoins, nous voulons aller au-delà des prescriptions préalables. Malheureusement, à ce jour, toutes les conditions pour la mise sur pied d’une telle épreuve ne sont pas réunies ", peut-on encore lire. Voilà donc pour la version officielle très floue.

Dès lors, on ne peut s’empêcher de penser que de récents éléments sont venus redistribuer les cartes. "Nous n’en dirons pas plus, c’est une décision prise par le conseil d’administration, et nous voulons d’abord l’expliquer à nos membres", s’est contenté de nous répondre ce mardi Yves Risac, le secrétaire général du club.

Plus de 50 000 € de pertes pour le Motor Club en 2022

Tandis que la justice n’a pas encore défini les responsabilités dans l’accident mortel de l’édition 2022, le Royal Motor Club s’est-il finalement rendu compte qu’il risquait trop gros sur le plan financier ? C’est une hypothèse parmi d’autres.

L’an dernier, le Rallye du Condroz a affiché une perte de plus de 32 000 €. Et les chiffres ont plongé dans le rouge, avec une perte réelle pour l’exercice 2022 de 50 725,82 €. Ce mauvais bulletin avait été expliqué aux membres en avril par "le manque d’entrées de spectateurs, le manque d’engagés, un subside qui n’a pas été renouvelé, les frais de sécurité qui ont fortement augmenté, les charges du club (gaz et électricité) ainsi que par la création d’un nouveau site internet." Pas de quoi toutefois mettre en péril la vie du club qui, nous dit-on, bénéficie d’un bas de laine de quelque 300 000 €.

Aurait-il fallu aller à nouveau puiser dans ces réserves pour éponger les éventuelles dettes liées au rallye en 2023 ? On ne le saura jamais. Mais face à une version plus light (six communes traversées avaient donné leur feu vert, à savoir Huy, Nandrin, Engis, Villers-le-Bouillet, Héron et Ohey), on peut se demander si de nombreux pilotes n’auraient pas hésité à s’inscrire dans une épreuve rétrogradée en Cup, et si les spectateurs et les sponsors – déjà de moins en moins nombreux à sortir de grosses sommes en cash – auraient quand même emboîté le pas.

Une autre hypothèse a trait à l’assurance. Il nous revient en effet que le Motor Club de Huy aurait éprouvé des difficultés à convaincre son assureur. La grosse goutte d’eau de trop.

Fortin: "Quel gâchis que cette fin d’histoire !"

Mais au-delà de l’annulation de cette édition 2023, faut-il carrément craindre la disparition de l’épreuve hutoise ? "Nous allons poursuivre, avec l’ensemble de nos membres, le travail entamé ces derniers mois pour l’élaboration d’une épreuve hutoise de renom", affirme le Motor Club dans son communiqué.

Alors qu’on se dirige tout droit vers une année 2024 marquée par le scrutin communal – les Communes de Marchin, Modave et Wanze avaient signifié leur refus pour 2023 –, on a peine à croire aujourd’hui que l’événement pourrait à nouveau se tenir dans 14 mois. "La Ville de Huy avait marqué son accord pour l’organisation, j’aimerais que l’événement qui rythme l’année hutoise au même titre que la Flèche wallonne, le 15 août ou les fêtes de fin d’année, ne meure pas", nous a confié le bourgmestre Christophe Collignon, alors que d’autres affichent davantage leur amertume. "Quel gâchis que cette fin d’histoire ! s’exclame Jean-Marc Fortin. Le Condroz nous a donné une passion qui est devenue notre métier."

En 2018, le patron d’Overdrive (qui aligne les succès et titres en rallye-raids) et Yves Matton (ancien patron de Citroën Sport et responsable rallye de la FIA) avaient proposé de reprendre la direction du club organisateur. Dans le but de moderniser l’épreuve. Mais au final, les pourparlers avaient capoté. La probabilité que le coprésident de l’Union hutoise réitère sa proposition paraît aujourd’hui extrêmement mince. Pour ne pas dire nulle.