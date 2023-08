Le feu d’artifice de Huy a illuminé les yeux du public: "C'était fantastique"

Son compagnon Jérôme Piton qui, lui, est bien Hutois, abonde dans le sens de Kristina. "Ça faisait longtemps que je n’étais plus venu. Et franchement, c’était impressionnant. C’est du bon boulot."

17 ans sans voir le feu d’artifice

S’il y en a certains qui n’étaient plus venus non plus depuis longtemps, c’est Fabian Zonta et Véronique Ferir, qui accompagnaient d’ailleurs Jérôme et Kristina. "On a regardé le feu d’artifice pour la dernière fois il y a 17 ans", sourit Fabian. Ce n’est pas qu’ils n’avaient pas envie d’assister à l’événement, mais ça ne s’y prêtait jamais. "Mais cette année, on a décidé de revenir pour montrer le feu d’artifice à Kristina." Et eux non plus, ne sont pas déçus. "C’est dommage qu’il n’y ait plus la musique médiévale qui donnait du cachet au fort, mais c’était vraiment sympa."

Et visiblement, ils étaient loin d’être les seuls à apprécier le spectacle. Les nombreux spectateurs, debout ou assis sur les murets, le trottoir ou carrément sur le sol du pont Baudouin, semblaient obnubilés par les fusées qui s’élevaient au-dessus du fort. On entendait d’ailleurs un jeune garçon souffler à sa maman "Wouaw, c’est vraiment génial".

21 minutes de spectacle

La Ville a donc bien fait d’investir 15 000 € dans la mise en place de cet événement qui a vu entre 10 et 15 000 projectiles exploser dans le ciel.

Le tout a été orchestré d’une main de maître par le Namurois Vincent Demoulin et sa société Party-Fices. Il faut dire que l’homme n’était pas à son coup d’essai puisque ça fait déjà une dizaine d’années qu’il tire les fusées depuis l’esplanade du fort.

Une première depuis 2019

Bref, après deux ans d’interruption liés au Covid, et une annulation en 2022 pour cause de sécheresse, le ciel de Huy a été illuminé pour la première fois depuis 2019, pour la plus grande joie des spectateurs qui en ont pris plein les yeux. Et en espérant qu’on ne doive pas attendre 2027 avant de revoir un feu d’artifice à l’occasion du 15 août !