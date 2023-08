La place Verte devrait rester le QG des confréries lors du 15 août

La fin des travaux étant prévue dans quelques mois, les confréries pourraient donc retrouver en théorie le bord de Meuse en 2024. Sauf qu’après deux dernières éditions bercées par le soleil, on semble se diriger vers un maintien de la manifestation derrière l’hôtel de ville. "On doit encore en discuter, mais je trouve que c’est plus cosy ici", nous a glissé le bourgmestre Christophe Collignon. Ce que confirment la majorité des membres des confréries, même si pour certains, il y a, sans mauvais jeu de mots, à boire et à manger. "L’avantage du Batta, c’est que nous avions la foule qui arrivait dès 18 h 30 en prévision du feu d’artifice", relève Ludo Delvaux, petit maître de la confrérie Li Pîr’rêye, venue présenter ses bières lincentoises. "Nous pouvions aussi accueillir près du double de confréries, ajoute Michel Gaspard, président de l’ASBL régionale Hesbaye-Meuse-Condroz, coorganisatrice de l’événement. Sur la place Verte, seules treize confréries ont pu prendre place cette année. D’un côté, nous sommes donc limités, mais de l’autre, ça permet d’avoir un événement convivial et familial, où l’idée n’est pas de réclamer des prix exorbitants aux confréries. Chacune paye 30 euros pour son emplacement."

Nouvelle jeunesse pour la confrérie du Vin du Perron de Statte

Si les visiteurs ont retrouvé ce mardi les produits de nombreuses confréries habituées du rendez-vous hutois (Lèv’Gos d’Olne, confrérie de l’Hydromel de Tihange, Saint-Antoine de Blehen, les Magneûs d’Parbolèts d’Bwès-Borsu, les Chevaliers de l’ordre des Escargots de Bétonval de Wanze, confrérie du Gay Boulet de Boncelles, etc), ils furent aussi nombreux à s’arrêter au stand de la confrérie du Vin du Perron. Moribonde il y a six mois encore, l’association stattoise, fondée en 1971, est en train de renaître, grâce à l’Ouffetois Bertrand Conchin, président de la société royale horticole et viticole de Huy. "J’ai décidé de prendre le flambeau laissé par Jacques Tyou, décédé il y a un peu moins de deux ans, explique-t-il. Je suis parti à la recherche des habits et des médailles d’anciens membres, et je commence à découvrir l’univers des confréries. Avec David Drianne, Pascale Calmant ou Marcel Mestrez, nous avons toujours pour objectif de promouvoir les vins de tous les vignerons locaux."

Fondateur du Clos de Temme en 2019, Bertrand Conchin envisage aussi de proposer un produit inédit. "Dès l’automne, nous allons réaliser une cuvée du vin du Perron. Il s’agira d’un vin blanc, voire d’un crémant réalisé à partir d’un mélange des raisins issus des vignobles locaux. L’idée est de proposer un produit très semblable d’année en année lors des activités auxquelles prend part notre confrérie. Nous envisagons d’en produire 600 bouteilles."

Le rendez-vous est déjà pris pour le 15 août 2024 afin de découvrir ce nouveau neuvrage. Sur la place Verte ? En principe, oui…