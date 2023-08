À la rencontre des forains sur la foire de Huy: "Nous sommes une communauté, fiers d’être des gens du voyage"

Au-devant du Spyro, Frank Delforge nous accueille d’un large sourire débonnaire. Le sexagénaire en sait long sur la vie de forain, lui qui est tombé dans la marmite dès la naissance. Une vraie encyclopédie à lui seul, qui a vu tant d’évolutions ces soixante dernières années. "Je suis né à Courtrai en juillet 1959. Le mois suivant, j’étais déjà à Huy où mes parents tenaient leur stand, explique le forain. Huy, Turnhout et Liège sont les trois meilleurs 15 août en Belgique. Louis, mon petit-fils de dix-sept ans, est la septième génération connue. Vous connaissez beaucoup de sédentaires qui connaissent sept générations comme voisins ?"

"Il existe entre nous une solidarité extraordinaire"

Le forain a suivi le cursus habituel des enfants du voyage. Écolier à Auderghem, du lundi au vendredi, pour ensuite rejoindre les parents sur la foire en fin de semaine. "C’était un rien différent. Comme pour les sédentaires, la modernité nous a permis plus de confort. Aujourd’hui, les caravanes ont les mêmes commodités qu’une maison. La nuit, je n’entends aucun bruit, si ce n’est le vent dans les oreilles."

Frank Delforge raconte son parcours devant un coca. C’est qu’il est hors de question de toucher à un verre d’alcool sur la foire, on ne badine pas avec la prudence. Question d’honneur. Frank se définit comme un homme du spectacle. Croustillons, nougat, carrousel, grande roue… Il connaît les ficelles du métier. Homme heureux dans sa vie professionnelle, il avoue même ne jamais avoir eu le sentiment de travailler, tant il exerce son métier avec ses tripes et avec son cœur. Pourtant, vie de forain n’est pas de tout repos. C’est une vie exaltante, au rythme des voyages (Paris, Glasgow, Hongrie, Las Vegas…), des soirées et des nuits avec les proches, les habitués, les copains, un peu comme une grande famille.

"Nous sommes une communauté, raconte Frank. Les gens du voyage regroupent les circassiens, les chineurs et les forains. Il existe entre nous une solidarité extraordinaire. Il y a peu, j’ai perdu mon fils. C’est donc à moi de transmettre mon savoir à mon petit-fils Louis. Le mettre sur les rails, lui qui déjà a le virus du métier."

«Madame Canard», personnage emblématique de la foire de Huy

La Hutoise Francine Riguelle, alias Madame Canard, a fait la joie de centaines d’enfants avec sa pêche aux canards.

©Jérôme Heymans

Francine Riguelle, ça vous dit quelque chose, non? Son nom et celui de son mari Maxime sont archi-connus à Huy. Francine, alias Madame Canard, est un personnage emblématique de la Foire du 15 août. Si le couple a notamment tenu une échoppe de hot-dogs et hamburgers, ou encore un carrousel pour enfants, Francine s’est surtout fait connaître pour avoir fait la joie de centaines de gamins qui se sont exercés à la fameuse pêche aux canards.

Elle n’en montre rien, mais peut-être a-t-elle un pincement au cœur en déambulant au milieu des attractions. La nostalgie de tant de belles années. Leur famille parcourait déjà les fêtes il y a plus de 150 ans. À l’approche de l’hiver, elle s’installait rue du Petit Paris, rive gauche. «Le monde des forains est un grand village, raconte la Hutoise. Cela me touche de me retrouver ici parmi mes amis.»

Fils et petite-fille ont pris le relais

Aujourd’hui, son fils Philippe et même sa petite-fille Joanna ont pris le relais. Au stand de la pêche aux canards, Francine contourne le comptoir avec émotion et fierté pour s’installer aux côtés de sa petite-fille et de son petit-fils presque endormi. «Cela fait treize ans que je sillonne toute la Wallonie, explique Joanna. Je commence la saison au carnaval d’Amay pour le terminer au marché de Noël, après la foire à Statte. J’aime cette ambiance. Petite, j’allais à l’école des Bons Enfants puis je rentrais chez Mamy. Mon grand-père Maxime, quant à lui, allait à l’école où le carrousel se posait pour la kermesse et il passait toujours ses examens à l’école d’Andenelle, là où se déroulait la fête en juin. Mes arrière-grands-parents avaient un accord avec le directeur d’Outre-Meuse, qui jugeait opportun de le laisser passer dans l’année supérieure.»

Aux parois des stands sont accrochées des photos d’êtres chers. «Nous sommes très famille, continue Francine. Ce sont les portraits de nos enfants mais aussi de nos frères et sœurs, souvent partis trop tôt. Ils continuent malgré tout le voyage avec nous.»

«J’ai peu de temps pour flâner en ville»

« Mes beaux-parents viennent ici depuis un quart de siècle. » ©Jérôme Heymans

Émilie Schmit est installée à l’accueil d’une grosse attraction à sensations. Et c’est son compagnon qui s’occupe de la technique. Leur mode de vie n’est pas un hasard. «Nous connaissions la vie qui nous attendait, explique Émilie. Mes parents sont des forains qui viennent de la province de Namur et ceux de mon compagnon de la province de Luxembourg. Bien sûr, il y a des moments plus difficiles, comme durant la période de Noël. Je possède un chalet à Louvain et lui à Arlon. Nous sommes alors séparés durant une dizaine de jours.»

Le reste de l’année, Émilie vit dans une superbe caravane qui n’a rien à envier aux maisons traditionnelles. Elle comprend deux chambres, une salle de bains, une cuisine… avec l’énorme avantage de changer d’environnement au gré des voyages. «Je ne connais pas bien Huy, continue la jeune femme de 19 ans. Mes beaux-parents viennent ici depuis un quart de siècle. Le matin, je fais le ménage, je prépare le repas et mon compagnon s’occupe du métier. Contrairement aux idées reçues, j’ai peu de temps pour flâner en ville.»

«Huy est la seule foire en Wallonie que nous faisons»

Tommy et son épouse tiennent un stand de loterie sur la foire de Huy. Et ça fait 40 ans que chaque année, ils y déposent leurs «valises».

« Entre forains, nous avons besoin les uns des autres. » ©Jérôme Heymans

Tommy Michiels et son épouse, tous deux enfants de forains, proposent une loterie sur la foire. Cela fait 40 ans que les Michiels posent leurs «valises» à Huy au mois d’août. «Nous ne comptons plus les générations qui nous ont précédés, explique Tommy Michiels. À l’origine, ma famille vient du monde du cirque. Je possède une photo des années 20 sur laquelle mes grands-parents posent devant une attraction cinématographique.»

C’est aussi sur la foire, celle d’Anvers, que Tommy a rencontré son épouse. «Se marier entre forains est évidemment un avantage : chacun connaît les aléas du métier, ses plaisirs et ses difficultés. L’hiver, nous vivons à Saint-Nicolas, dans une maison où il fait bien plus chaud quand les températures plongent.»

Huy est d’ailleurs la seule foire en Wallonie que le couple fait. Pourquoi? «Les gens sont très gentils ici. Maman, qui est originaire d’Anvers, a été pensionnaire à l’école des bateliers, à Tihange.»

Pour se détendre, sur son temps libre, Tommy fait un peu de vélo avec d’autres forains et son beau-frère. «Ce jeudi, nous sommes allés souper dans un restaurant hutois, raconte-t-il. Entre forains, nous nous entraidons souvent, nous avons besoin les uns des autres. Cela fait partie des joies du métier.»

À la rencontre des forains sur la foire de Huy: "Nous sommes une communauté, fiers d’être des gens du voyage" ©Jérôme Heymans

