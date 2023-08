Il y aura un marché du terroir à Gives en 2024

"En moyenne, 75% des exposants sont là depuis le lancement. Pour le reste, on a toujours su combler avec d’autres volontaires en fonction des vacances et des disponibilités", détaille Patrick Guisset, président du comité de Gives. En plus, la Ville nous offre l’emplacement, ce qui fait que l’on ne doit pas demander de frais aux maraîchers. Un voisin nous fournit aussi l’électricité."

Et s’ils reviennent, c’est que ce petit marché mensuel, tous les deuxièmes dimanches du mois, n’est pas une perte de temps. "Globalement, on a d’excellents retours de la part des marchands. Ils arrivent à faire une journée correcte, c’est positif." Un avis également partagé par Rachel Nihoul, une artisane qui en est à son troisième marché. "Je suis chaque fois satisfaite, je vends bien, je rencontre des gens, je me fais aussi connaître, sourit-elle. Pour moi, ça a du sens de poursuivre l’aventure l’an prochain". Pour les habitants, ce petit marché est aussi une bonne façon de trouver des produits locaux et frais. "Il ne nous manque qu’un marchand de poulet et un poissonnier, on va essayer d’en trouver pour l’année prochaine, car oui, on va continuer l’an prochain. Ils s’ajouteront aux vendeurs de fruits, légumes, pain, et aux artisans qui vendent leurs productions." Patrick Guisset souligne aussi la satisfaction des acheteurs. "Organiser le marché de façon mensuelle est un bon compromis. C’est une belle occasion pour les gens du coin de sortir, se rassembler, C’est aussi l’esprit de village que l’on voulait lorsque l’idée de ce marché est née." Au total, le comité estime qu’à chaque édition, ce sont entre 300 et 400 personnes qui se déplacent.