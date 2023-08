D’étranges créatures lumineuses sur la foire à Huy

Si les enfants ont visiblement apprécié cette rencontre, parmi les plus "grands enfants", certains n’ont pas non plus résisté à l’envie d’un selfie en étrange compagnie.

Ces personnages qui suscitaient tant de curiosité, ce sont deux personnages robots lumineux sur échasses. Ils étaient accompagnés de musiciens à l’allure péruvienne et de chevaux gonflables. Tous illuminés, ils ont parcouru le champ de foire en musique. Ce sont les forains qui les y avaient conviés afin d’animer ce rendez-vous autour des festivités du 15 août à Huy.

Un groupe venu de France

Le groupe RDVB (abréviation de Rendez-vous bonheur) provenait de Gommegnies, près de Maubeuge en France. Après leur passage à la foire d’Ath l’an dernier, c’était la première fois qu’ils venaient à Huy. Le lien entre les robots, les musiciens et les chevaux gonflables ? Et bien… aucun. Ils ont ainsi répondu à la demande des forains qui souhaitaient offrir une animation lumineuse. "Le groupe existe depuis huit ans et a été créé, au départ, pour un spectacle en Normandie. Il a ensuite participé à d’autres événements et c’est ainsi qu’il a grandi pour proposer aujourd’hui, selon la demande, une cinquantaine d’animations différentes ainsi que des chars. Nous voyageons un peu partout en Belgique et en France mais aussi en Allemagne, Pays-Bas, Italie et Espagne", a expliqué Benjamin, l’un des patrons, à l’issue de leurs déambulations sur le champ de foire.

Sachez qu’ils reviendront à nouveau à Huy, le 19 août, avec Mario et sa bande ainsi que plusieurs Pokémon et un char avec poké ball géante mais aussi, le 27 août, dernier jour de la foire, avec danseurs et char sur le thème du Roi lion.