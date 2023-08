Steve Joiret découvert sans vie dans un champ à Verlaine : "Il gérait tout de A à Z à la Royale Union Hutoise"

Et puis, l’information tombe. Steve Joiret, bien connu de tous au sein de ces installations footballistiques, est retrouvé sans vie dans un champ à Verlaine. "Sa fille travaillait au bar ce samedi, raconte Florian Rorive, président des jeunes. Nous avons donc décidé de prendre toutes les mesures nécessaires afin que la famille puisse se réunir et se soutenir. D’autres ont alors pris place derrière le bar et également sur la foire où nous tenons un stand."

Mais quelle était l’implication du Villersois ? Dans un premier temps, il aidait à la cafétéria. Il s’était ensuite diversifié dans beaucoup de domaines, mais toujours comme bénévole. Soit en donnant de son temps pour rafraîchir les infrastructures, qu’il tenait en ordre d’une main de maître ; soit en accompagnant l’équipe fanion du club en tant que délégué ou encore comme accompagnant au sein de l’école des jeunes.

"Il a également, il y a de ça quelques années, redonné un second souffle à notre équipe réserve, souligne Florian Rorive. Il gérait tout de A à Z et on savait qu’on pouvait lui faire confiance." C’est d’ailleurs avec ses amis de réserves qu’il a créé "Les Vintages", une équipe qu’il inscrivait à des sixtes pour fouler les pelouses de nos régions dans un cadre bon enfant, mais avec l’envie tout de même de tout remporter.

Toujours là pour rendre service

Décrire Steve est assez simple: bon vivant, dévoué, attachant, bosseur… Bref, tant de qualités qui faisaient de lui le personnage qu’il était. Avec son caractère bien trempé, ce ne fut guère à chaque fois facile mais il n’a jamais cessé d’être une personne avec le cœur sur la main. Toujours disponible pour rendre de bons et loyaux services à quiconque, il donnait corps et âme à ceux qu’il aimait.

Si ces derniers temps il était moins présent au football, cela ne lui empêchait pas de venir de temps en temps reprendre contact avec le club de Huy où son fils, Hugo, évolue en U14. Tout en discutant sérieusement, il n’hésitait jamais à blaguer et était le premier à offrir un verre.

"Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix": tels sont les mots qui viennent à la bouche de tous pour définir l’homme, avec un grand "H", que Steve représentait. Steve était la définition même d’un vrai bénévole. "L’ensemble du comité présente ses plus sincères condoléances à ses enfants, Hugo et Manon mais également à son frère, Jérémy et à l’ensemble de la famille. Nous sommes de tout cœur avec eux dans ces moments difficiles", achève le président, ému.