C’est lui, le chef d’orchestre du feu d’artifice du 15 août à Huy

Derrière cette féerie multicolore se cache un Namurois, Vincent Demoulin, patron de la société Party-Fices. "Ça fait une dizaine d’années que nous tirons le feu hutois, relève le jeune quinquagénaire. Il s’agit d’un des plus beaux en Belgique, en raison de son cadre unique. Nous sommes d’ailleurs heureux d’être de retour à Huy après une période compliquée. Dans la foulée de la crise sanitaire, la sécheresse de 2022 nous avait contraints à annuler une trentaine de feux."

Bon an mal an, Party-Fices, qui emploie une trentaine d’artificiers intérimaires, tire "en moyenne 365 feux, dont 80% en Belgique et 20% en France". Tous les artificiers sont titulaires d’un certificat décroché dans l’Hexagone (il n’existe aucune formation en Belgique) et jonglent avec un matériel provenant uniquement de Chine. "Ce sont des fusées qui sont toutes confectionnées à la main et qui arrivent par bateau, souvent à Hambourg ou Rotterdam. Dans les années 90, je me rendais chaque année en Chine, mais les nouvelles technologies de communication facilitent les choses. Je travaille aussi avec un fournisseur basé à Hong Kong qui peut contrôler la qualité des produits, lesquels doivent répondre aux exigences de la directive européenne."

10 000 à 15 000 fusées

À Huy, Vincent Demoulin espère à nouveau en mettre plein la vue. "Au total, ce sont entre 10 000 et 15 000 projectiles qui seront tirés." Coût total du spectacle payé par la Ville de Huy ? 15 000 €. "À l’échelle belge, c’est déjà du très costaud, relève le Namurois, tombé dans le milieu grâce à un paternel qui était actif dans les artifices de joie. En France, par contre, où la culture du feu d’artifice est plus développée, l’ardoise peut parfois monter jusqu’à 100 000 €, spectacle son et lumière compris."

Son meilleur souvenir, Vincent Demoulin le puise d’ailleurs du côté de la Canebière. "Nous avons réalisé il y a quelques années un spectacle de grande ampleur pour une très grosse société à Marseille. Les feux d’artifice et l’eau, c’était magique", avoue celui qui nourrit un rêve: "Après avoir déjà tiré le feu d’artifice du Nouvel an à Bruxelles à deux reprises, j’aimerais un jour pouvoir illuminer le ciel parisien pour le passage à l’an neuf à partir de l’Arc de triomphe."

En attendant, c’est la cité du Bassinia qui occupe l’esprit du double champion de Belgique de feu d’artifice. "En termes de préparation, c’est le feu le plus difficile de l’année, car il faut monter quatre à cinq tonnes de matériel au fort. Physiquement, c’est éprouvant, notamment dans la dernière partie avec les escaliers. Jusqu’à présent, nous n’avons jamais pu bénéficier du support du téléphérique puisque nous sommes arrivés après l’accident de 2012. Après le feu d’artifice, nous redescendons aussi directement tout le matériel jusqu’à 3 ou 4 h du matin. Il y a des heures de travail pour vingt minutes de spectacle."

Mais quelles vingt minutes ! "Même si la critique est aisée sur les réseaux sociaux, on apporte beaucoup de magie et un peu de bonheur à toutes les générations qui profitent gratuitement d’une féerie."