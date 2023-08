Quelles œuvres voulez-vous voir à l’Art 33 Galerie à Huy ? Votez !

L’Art 33 Galerie, installée rue du Pont dans l’ancien magasin Burton (tabac), vient en effet de lancer un concours sur sa page Facebook qui récolte un joli succès. "Nous devions accueillir une exposition fin septembre, mais l’artiste a finalement décliné, explique Vincent Lequarré. Plutôt que de laisser notre espace (NDLR : de 33 m2, d’où le nom de la galerie) vide, nous avons suggéré aux artistes de publier une de leurs oeuvres sur notre page Facebook, et nous demandons à nos internautes de liker ou de réagir, même négativement s’ils le souhaitent. jusqu’au 31 août. Nous retiendrons les six artistes qui auront suscité le plus de réactions. Nous avons conscience que ce petit concours sous ce format n’est pas une réelle évaluation artistique des talents des uns et des autres mais il a pour but de les faire connaître."

Dix jours après le lancement, Vincent Lequarré se réjouit déjà du succès sur la toile. "Plus d’une cinquantaine d’artistes, issus de Wallonie et même de France, ont posté une de leurs créations, et le post a été partagé plus de 300 fois. On enregistre déjà de nombreuses réactions. Le succès de cette démarche auprès des artistes démontre aussi qu’il manque de lieux d’exposition,"

Les artistes plébiscités pourront, eux, présenter leurs oeuvres. au pied de la collégiale les 22,23,24,29,30 septembre et le 1er octobre.

Si vous souhaitez aussi voter, rendez-vous sur la page Facebook Art 33 Galerie Huy (publication du 30 juillet).