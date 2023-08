Inauguration de la foire ce vendredi : les clés de la Ville confiées aux forains (Photos)

C’est sous cette nouvelle formule que la foire de Huy a été inaugurée depuis l’hôtel de ville. "Cela ne veut pas dire que la Ville se retire de ses responsabilités, certainement pas puisque les services communaux, police, sécurité et prévention restent à pied d’œuvre durant toute cette période", a indiqué l’échevin des Foires et marchés.

La présidente du comité des forains y a répondu en se disant très honorée de recevoir ainsi les clés de la Ville. "C’est une marque de confiance ainsi qu’un symbole d’ouverture d’esprit et de cœur", a-t-elle confié.

Une fois les clés sous bonne garde, un cortège s’est alors formé sur la Grand-Place en direction de l’avenue des Ardennes pour se rendre, en compagnie de la fanfare de Moulbaix, jusqu’au champ de foire où, sous ce brillant soleil, les forains trépignaient d’impatience de lancer les joyeusetés.

Des "drifts" en auto-tamponneuse

Geneviève Besanger, la présidente du comité des forains, est à Huy avec de toutes nouvelles autotamponneuses. ©EdA

En formulant ses remerciements aux autorités hutoises, Geneviève Besanger n’a pas manqué de soulever le réaménagement futur de ce quai où s’installent les forains depuis plusieurs dizaines d’années, les invitant à les intégrer dans la réflexion en vue d’une évolution "constructive et bénéfique pour tous", a relevé la présidente du comité des forains. Elle qui s’est installée à Huy avec son Belgian Skooter et ses toutes nouvelles autos-tamponneuses. "Depuis la cabine, on peut activer le mode drift. C’est-à-dire qu’à un moment donné, les voitures feront des dérapages. Ce qui procurera de nouvelles sensations."