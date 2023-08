Et revoilà la bière Saint-Mengold, ressortie pour la foire du 15 août à Huy

Cette bière, il l’avait lancée au début des années 80 avec ses deux frères, via la Jeune chambre économique. Depuis quatre ans cependant, la bière Saint-Mengold avait disparu "non pas par souci de production mais bien de distribution", explique le Hutois. La bière avait d’abord été distribuée par un premier distributeur, puis, par un deuxième "mais qui a choisi de limiter son champ d’action et ses investissements en la matière". Sans moyen de la distribuer, difficile d’encore la commercialiser.

Ce n’est désormais plus le cas. Jacques Mouton a trouvé un canal pour distribuer la bière, et à deux pas de Huy: Mario drinks, d’Antheit. Et voilà la production de la Saint-Mengold relancée. Avec la particularité qu’elle est soutenue par le Rotary Huy-Rondia, toujours en recherche de festivités et autres activités produisant des bénéfices à verser aux associations que le service club hutois soutient.

Les bénéfices de la vente de cette bière hutoise seront d’ailleurs directement versés au Domaine d’Antheit et aux adolescents qui ont été soustraits à l’autorité de leurs parents et qui y sont placés par le juge. "Notre club qui a été créé en 1992 est orienté vers l’aide aux adolescents. On soutient le Domaine d’Antheit depuis de nombreuses années." Le service club hutois a créé l’ASBL Huron (pour Huy-Rondia) pour "ouvrir une nouvelle porte sur le monde économique de l’artisanat" et pour commercialiser sa bière qu’il relance donc avec la foire du 15 août. "Le brassage de la bière était une activité-phare à Huy autrefois. On a d’ailleurs une rue des Brasseurs qui le rappelle. Ce métier, avec celui des tanneurs, des savetiers et des bouchers, a formé une puissante corporation d’artisans qui a obtenu en 1066 la première charte des libertés communales connue au monde." D’où l’envie de Jacques Mouton (et du Rotary Huy Rondia dont il est un des membres fondateurs) de faire à nouveau connaître ce produit local hutois.

On peut la laisser dans sa cave pendant six mois

Sa recette, la bière Saint-Mengold la doit à Jacques Mouton. "Je suis vigneron, j’aime toucher à tout. J’ai goûté pas mal de bières et j’ai pu y chercher ce que j’aimais dans chacune d’entre elles." Le secret de la Saint-Mengold ? Il y a de la coriandre, un malt spécifique "qu’on ne trouve que dans le Tournaisis et une levure spécifique qui a été ajustée par le brasseur". Le brasseur qui, justement, est du Hainaut et s’appelle La Binchoise.

La bière est ambrée, comme le tout premier brassin, et tire à 8,5° "pour le moment" car elle travaille encore dans la bouteille pour grimper à 9°. "On avait sorti un deuxième produit, une blonde, et on avait alors changé les étiquettes avec une illustration représentant un chevalier. Mais certains nous avaient fait remarquer que c’était moins attirant. Qu’associer la bière avec Saint-Mengold, c’était symbolique sur Huy." Quand Jacques Mouton a relancé la bière, il a voulu revenir à la première étiquette. "Elle donne ainsi l’impression d’être une bière d’abbaye", avec une étiquette représentant l’église Saint-Mengold depuis une peinture de l’artiste hutois Éric Lefèvre. "C’est un style un peu trappiste", explique Pascal Cavenati, le nouveau distributeur qui découvrait la Saint-Mengold ce vendredi. "Elle reste bien mousseuse, elle est brassée par une microbrasserie. C’est une bière de qualité qu’on peut sans souci laisser traîner dans sa cave pendant six mois car elle va bien vieillir."