Foire: pas de dispositif sur le pont de l’Europe pour les vélos

Comme chaque deuxième moitié d’août, la ville de Huy sera rythmée par le monde forain. Un rendez-vous annuel qui implique forcément beaucoup d’allées et venues en bord de Meuse, et donc beaucoup de voitures. Depuis de nombreuses années, l’une des solutions trouvées par les visiteurs pour se rendre aux festivités était d’occuper une bande de circulation du pont de l’Europe, cette bande d’ailleurs bloquée à l’époque par la Ville. Aujourd’hui, si cette seconde bande a été supprimée au profit d’une piste cyclable, les automobilistes continuent à y utiliser le bitume comme espace de stationnement, ce que déplore le collectif hutois attaché au Gracq, l’association des cyclistes quotidiens. "Il faut craindre que les cyclistes se retrouvent à nouveau sur le pont, au milieu du trafic, sur des bandes de circulation rendues plus étroites, dénonce Liliane Schaner, membre du groupe hutois. De plus, en se tenant à droite, ils risqueront d’être gravement blessés à la suite d’une collision avec une porte de voiture ouverte inopinément par les automobilistes garés en infraction, c’est la peur la plus commune pour un cycliste qui se déplace en ville."