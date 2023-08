Chantier de l’avenue de Natitingou : début le 16 août

Natitingou, c’est le nom d’une ville d’un peu plus de 100 000 habitants située au nord du Bénin et jumelée avec la ville de Huy depuis 1987. Natitingou, c’est aussi le nom d’une avenue qui va voir le jour dans les prochains mois sur la rive gauche à Huy. Attendue depuis de très nombreuses années, cette voirie, destinée à améliorer la mobilité dans le quartier de la gare, deviendra une réalité à la fin de l’année. Le chantier va en effet débuter mercredi prochain, "et ça devrait aller relativement vite car nous sommes en site propre, et il n’y a aucune contrainte avec les impétrants", juge le bourgmestre ff Éric Dosogne qui prédit que l’affaire devait être bouclée "en trois mois".