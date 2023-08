Leurs bâtiments en modèle 3D chez Couture S à Huy

Et si on pousse un peu plus loin le regard, on peut même y découvrir le bateau Val Mosan. Lors d'une balade ou par curiosité, nombreux sont d'ailleurs les Hutois, à avoir déjà pu admirer ces objets d'art au milieu des tissus, sacs et autres étoffes. Derrière ces maquettes, on retrouve Albert Cuvelier et Pierre Simonet.

Tout a commencé par une exposition en décembre 2019 à l'espace Saint-Mengold dans le cadre de l'événement "Plaisirs d'hiver".

"La Ville nous avait contactés, rappelle Pierre Simonet, l'idée était de rassembler le système ferroviaire et les bâtiments de la ville de Huy pour une exposition. Ce projet demandait un travail avec une imprimante 3D."

Vu le succès de l'événement, les deux Hutois ont entrepris de poursuivre leur travail. "Il fallait quelque chose qui soit évolutif par rapport au chemin de fer."

Là, ils sont dans les starting-block afin d'être prêts pour la prochaine expositions en décembre. Dans leur ligne de mire, l'église de la Sarte, notamment.

Pour la vitrine de Couture S, il s'agit d'une demande particulière. "Madame Rose a du coeur à décorer sa vitrine, évoque Pierre Simonet. Elle nous a demandé de prêter les maquettes pour les fêtes du 15 août. Notre rôle, ici, est d'aider les commerçants, surtout lors des travaux. Beaucoup de personnes s'y arrêtent, c'est notre coup de pouce."

Le point de départ de ces réalisations en modèle réduit reste la prise de mesures sur place "On va voir le bâtiment, explique Albert Cuvelier, on prend un maximum de photos, on se sert aussi de Google Maps pour les dimensions des toitures vues du ciel. De retour, on passe au dessin 3D." Ensuite, place aux procédés de digitalisation en restant le plus réaliste possible et à l'échelle. Il reste alors à Viviane Cuvelier à peindre.