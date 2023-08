Repris l’an passé après deux éditions à l’arrêt à cause des restrictions liées à la période Covid, le festival revient Quai de l’Écluse à Ben-Ahin plus ambitieux que jamais avec une affiche qui va puiser dans le terreau bien de chez nous, en Belgique, les groupes émergents de la scène. "On veut promouvoir la découverte belge, assure Sun Mousquet, du comité organisateur, Ben Tournesols, il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas assez mis en valeur." Petite nouveauté depuis l’an dernier, une formation étrangère "We Are Waves", venue directement d’Italie, de Turin plus précisément.

"Cette année, on a aussi un groupe qui fera sa première scène,"Sine Wave", indique l’organisatrice , les musiciens sont du coin, de la Sarte et de Marchin. C’est aussi ça le festival, donner leur chance aux jeunes. Ceux-ci ont de 14 à 17 ans."

À l’affiche, on retrouvera Pierre Lizée, Big Horse, Birdstrike, Virgin Prozak, At Night, Jungle Underground, Super Hérisson et les deux groupes précités.

Le public attendu s’annonce quant à lui familial, dans une ambiance conviviale et bon enfant. "Nous avons créé des petits coins salon, annonce Sun Mousquet. Pour les plus jeunes, il y aura du grimage gratuit ainsi qu’une fresque participative avec un graffeur."

Le Home Made Music Festival, comme son nom l’indique, c’est de la déco faite maison et des produits locaux. Le bar est conçu avec des palettes ainsi que les différents petits salons où se reposer, notamment. "Les hamburgers sont aussi faits par les bénévoles. Et cette année, pour la carte sucrée, nous avons fait appel à un foodtruck qui proposera son festy party crêpes pour les en-cas." Coté boissons, les amateurs pourront goûter à la bière artisanale "Neipa Peur".

L’ouverture du site se fera à 13h avec un premier live à 14 h. Le prix de l’entrée est fixé à 10 euros avant 18h et à 15 euros au-delà de 18 h. "Plus vous venez tôt, moins vous payez, et plus vous voyez de groupes."