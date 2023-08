Christophe lance un nouveau service de transport pour PRM sur la région hutoise

Le 1er septembre, il lancera sa propre société de transport pour personnes à mobilité réduite, basée à Tihange. "Confort santé", c’est ainsi qu’il l’a baptisée. "J’aime être au contact des gens, échanger avec eux. Le contact se perd de plus en plus et c’est bien malheureux. C’est vrai qu’il m’est arrivé de côtoyer des personnes un peu grincheuses mais j’ai davantage eu de très bons contacts, même parfois des échanges qui m’ont bien fait rire. Et je me suis aperçu qu’il y a énormément de personnes qui sont seules et qui étaient bien contentes que je sois là pour discuter, pour les emmener quelque part car ça leur permettait de sortir un peu", confie Christophe.

Bien sûr, il ne suffisait pas de le vouloir pour le faire… "J’ai dû passer des examens car l’activité est considérée comme taxi. J’ai aussi dû passer la sélection médicale et j’ai suivi une formation aux premiers secours afin de pouvoir réagir en cas de problème avec une personne transportée", continue le Hutois dont le nom n’est pas inconnu dans la région puisqu’il est arbitre de football depuis de nombreuses années "ainsi qu’arbitre de mini-foot à un niveau national", ajoute-t-il.

Si "Confort santé" s’adresse prioritairement aux personnes à mobilité réduite et seniors de la région de Huy-Waremme, toute personne ayant besoin d’aide pour se déplacer peut faire appel à ses services. "J’ai le véhicule mais il faut encore aménager une rampe et créer un décaissement pour accueillir des personnes moins valides. Ainsi, si tout va bien, je serai opérationnel dès le 1er septembre. Je dis cela car, on ne se rend pas compte mais, c’est la croix et la bannière pour se lancer à son compte. Cela demande beaucoup d’investissement et de temps, même au niveau de la plaque d’immatriculation et de l’assurance, ce fut compliqué… C’est un peu lourd toutes ces démarches à accomplir, et ça peut démotiver, mais j’arrive au bout normalement".

Le numéro à composer est le 0486/204.204. Plus d’infos sur www.confortsante-tpmr.com.