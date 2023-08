Nouvel album électro pour Mathieu Moës

Depuis tout petit, il aime la musique. À 6 ans déjà, il jouait de la batterie. En faire son métier, il en a toujours rêvé ! Si ce n’est pas le cas aujourd’hui, Mathieu Moës y travaille afin que ce rêve auquel il tient tant devienne un jour réalité ! Ayant effectué ses études secondaires à Huy, aujourd’hui, âgé de 31 ans, il est installé au Luxembourg. Après plusieurs EP et singles ayant connu un beau succès, comme "Lux-Ville" – titre en hommage à sa ville d’adoption qui a enregistré plus de 100 000 écoutes sur Spotify en quelques mois –, ce passionné de musique électronique vient de sortir un nouvel album. Il s’agit d’un album live enregistré, en mai dernier, au Melusina, une boîte de nuit branchée au Luxembourg. L’enregistrement a été réalisé lors d’un concert en mode intimiste qu’il avait lui-même organisé et auquel il avait invité son ami Morfaz à assurer la première partie. C’était la première fois qu’il organisait un tel événement.