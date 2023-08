"La Maison du mal", en avant-première au cinéma Imagix de Huy

Pourquoi à Huy ? "Just Entertainement, avec qui on travaille régulièrement, voulait une ville de référence en Wallonie , entre Namur et Liège, explique l’équipe Imagix. Nous souhaitons proposer de plus en plus d’événements. Nous essayons de proposer plus de contenus exclusifs comme cette avant-première." À Huy, c’est exceptionnel. "On essaye de mettre en avant le film."Envie d’en être lors de cette soirée avant-première ? Il est préférable de réserver sa place sur www.imagix.be, car les places seront limitées.