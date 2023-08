Séverine va offrir des câlins sur la foire de Huy: "Ça peut transformer une journée"

Une fois que les pancartes seront peintes, et que le groupe se sera sustenté grâce à une auberge espagnole, il prendra la route de la foire de Huy. Et là, les "câlineurs" entreront en action. "Grâce à nos pancartes et à un sourire sincère, on proposera aux gens de leur faire un câlin." Si la démarche peut paraître surprenante (en tout cas chez nous), Séverine y croit vraiment. "Je l’avais déjà fait à Liège avant le Covid. Et beaucoup de passants m’ont remerciée ou m’ont dit qu’ils en avaient besoin. Ça arrive souvent que des personnes, qui vivent seules ou sont en difficulté, n’aient jamais de contacts physiques." Et si, évidemment, une telle initiative ne changera pas la face du monde, "un simple câlin peut transformer une journée".

Il faut dire que Séverine, qui est massothérapeute quand elle ne peint pas, est bien consciente de l’importance du toucher. "Je suis déjà allée faire des massages dans des maisons de repos. Et c’était incroyable de voir ces personnes âgées sourire et avoir le regard qui pétille." Et justement, le 19 août prochain, elle voudra voir le regard des passants pétiller.

Il reste des places

Si le projet vous parle et que, vous aussi, vous avez envie d’offrir une petite tranche de bien-être à un inconnu, vous pouvez encore vous inscrire à l’activité de Séverine. "Il reste sept places. Je demande seulement 25 € aux participants pour le matériel que j’apporterai pour la création des panneaux."

Contact: 0485/51 70 23 ou debrazseverine@gmail.com