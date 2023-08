Future cité administrative de Huy: les travaux ont commencé sur la rive gauche

Afin de faciliter le travail des équipes tout en leur offrant de bonnes conditions de travail, de réduire les coûts énergétiques liés au fonctionnement dans d’anciens bâtiments, la majorité communale hutoise a donc décidé de tous les rassembler dans une seule et même structure qui sera implantée sur la rive gauche. Dans une cité administrative qui sera conçue en respectant les normes environnementales, avec une attention particulière portée sur l’efficacité énergétique.

Alors, où ça, la future cité administrative ? Là où il y a de nombreuses maisons et ancien magasin délaissés par leur propriétaire. La Ville les a acquis. Et là, aujourd’hui, elle lance les premiers travaux. Travaux qui ont, en fait, débuté lundi et qui préparent la démolition des immeubles de l’avenue des Fossés. Il s’agit des immeubles des n° 20, 22, 22a, 22b, 22c ainsi que l’ancien Tom&Co de la rue Axhelière.

"On a commencé par les travaux de désamiantage, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Il y avait des plaques d’ondulés sur les toits qui contenaient de l’amiante, ainsi que peut-être dans les tuyaux de chauffage isolés par de l’amiante. Et ça, c’est en cours." Ensuite, place à la démolition ? Non, à la déconstruction. "La déconstruction, ça se fait phase par phase et on récupère les matériaux qui peuvent encore l’être. On met tout à plat. Une fois que c’est commencé, ça peut aller vite."

Le désamiantage comme la déconstruction font partie de la première étape de ce grand chantier. Car il faut assainir le site avant d’envisager construire le nouveau bâtiment. "Ça prendra un petit temps qui est nécessaire, poursuit Michel Borlée, directeur général. Mais cela ira assez vite, c’est un chantier de quelques semaines." Et puis ? Ecetia a désigné un auteur de projet, la Ville continuera à travailler avec lui. La Ville de Huy avait décidé de passer par l’intercommunale (qui accompagne les pouvoirs locaux dans de tels gros projets) pour la construction de sa cité administrative via l’établissement d’un accord-cadre. Ecetia finançait le projet, la Ville de Huy lui louait le bâtiment avant, éventuellement, de le lui racheter. Le coût du chantier avait été estimé à 27 millions, il a cependant été revu à la baisse pour passer à 20 millions et la Ville a décroché des subsides européens de 7 millions. Ce qui lui a donné l’envie de reprendre ses billes et de mener, seul, ce vaste chantier. Elle a donc repris la main et sera directement propriétaire de sa cité administrative. "On a repris le contrat avec l’auteur de projet Archipelago, de Bruxelles. Là, on est en train de terminer l’esquisse que l’auteur de projet va pouvoir bientôt présenter au collège communal." poursuit le directeur général. En novembre, la Ville déposera la demande de permis d’urbanisme à la Région wallonne et en parallèle, elle lancera le cahier des charges pour trouver l’entrepreneur qui se chargera de la construction.

À quand les travaux ? Pour fin 2024 et ils devraient se terminer dans le courant de 2025. Une fois le bâtiment réceptionné, les services communaux pourront alors commencer le grand déménagement.

Mais ce n’est pas pour tout de suite.