Durant 43 ans, Rita s’est donnée à 100% pour le centre du don de sang, à Huy

Un travail passionnant, mais pas de tout repos: "On partait avec 12 brancards qu’on dépliait sur place. Le docteur Thirion piquait et, moi, je prélevais, se souvient l’habitante de Warnant-Dreye. On rentrait à Huy et il fallait encore centrifuger toutes les poches récoltées pour séparer le plasma. Cela durait parfois jusqu’à 2 h du matin et, le lendemain, il fallait tout étiqueter…"

Face à l’ampleur de la tâche, le centre hutois s’est développé pour devenir la structure actuelle . "On n’était pas assez pour assurer les collectes. Alors, on a fait appel à la Croix-Rouge de Liège. Puis, par la suite, on a été repris entièrement par la Croix-Rouge." Et parallèlement à cette évolution, Rita Gasparotto a vu son lieu de travail déménager à plusieurs reprises . "On était près des anciennes urgences de l’hôpital, se souvient Rita. Puis on est allés dans la rotonde et, maintenant, cela fait plus de 10 ans qu’on est ici, à la polyclinique de Gabelle."

Déguisée en globule sur le marché

Engagée comme laborantine, l’habitante de Warnant-Dreye ne s’est pas contentée de cette tâche. Accueil des donneurs, mise en place du matériel et des baxters, prélèvements, gestion des bénévoles… Par son sourire et son sens de l’accueil, Rita incarnait le don de sang à Huy. C’est le visage que les donneurs réguliers avaient plaisir à retrouver… "On fait de tout: je me suis même déguisée en globule pour aller sur le marché inciter les gens à donner leur sang, rigole l’alerte sexagénaire. C’est vraiment comme une famille avec les bénévoles qui préparent des petites douceurs pour les donneurs. J’ai toujours eu aussi d’excellents contacts avec l’hôpital."

Le plus efficace, c’est la gifle

Durant toutes ces années, où elle a vu passer des milliers de pochettes de sang et de plasma, Rita en a vu des gens qui tournaient de l’œil, mais heureusement, jamais avec des conséquences sérieuses. "On est habitués. Je suis toujours adepte de l’ancienne méthode. On lève les jambes du donneur et on le gifle. C’est le plus efficace pour lui refaire prendre conscience. Je me souviens d’une collègue qui n’en revenait pas d’avoir giflé un policier…"

En 43 ans de carrière, Rita a toujours pris plaisir à venir travailler au don de sang. Aussi, c’est avec regrets qu’elle clôt ce chapitre de sa vie. "Je n’ai pas préparé ma pension… Ça va être difficile, mais je reviendrai dire bonjour. Je ne veux pas prendre la place des jeunes ou des bénévoles qui sont déjà en nombre, mais s’il manque quelqu’un, je reviendrai bien volontiers donner un coup de main."