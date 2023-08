Huy cherche toujours les futurs gestionnaires wellness et cafèt d’AquaHuy

Vu l’échec de cette première opération de recrutement, la Régie sportive a revu ces deux cahiers des charges "pour qu’ils soient plus ouverts", tout en rallongeant la période permettant aux candidats de se manifester. "Elle court jusque fin septembre." Pourquoi le premier appel n’a-t-il pas fonctionné ? L’échevin hutois en est persuadé: la plateforme administrative permettant aux intéressés de poser leur candidature est lourde, d’autant plus pour ceux qui n’ont pas l’habitude de répondre à des marchés publics. "Surtout pour ceux du secteur horeca." D’ailleurs, la Régie sportive a prévu une séance d’informations début septembre.

Pas peur d’arriver à la fin des travaux sans avoir trouvé ces gestionnaires ? Non, et quand bien même, "on a encore un peu de marge ; on pourrait même lancer un troisième appel à candidats", même si ce n’est pas l’objectif…

Dès qu’une offre répondra aux critères établis, la Régie sportive pourra réunir son conseil d’administration et attribuer le marché. Deux marchés, un pour l’horeca et un pour le wellness alors ? Pas nécessairement. "On en a prévu deux dès le départ. Deux gestionnaires différents car on compliquait les choses en combinant les deux appels. Les petites structures n’avaient pas la possibilité de remettre offre." Mais rien n’empêche un seul candidat de remettre une seule offre pour gérer cafétéria et wellness. "Une offre combinée, c’est tout à fait possible."

Les candidats n’ont plus qu’à découvrir l’offre et à poser leur candidature pour décrocher une concession pour le 29 septembre. Le gestionnaire du wellness aura à gérer le vestiaire, le bar à thé, le bassin de balnéothérapie, la terrasse avec deux jacuzzis, les plages des jacuzzis avec bain froid extérieurs, le jacuzzi intérieur, le sauna, le hammam, les douches, le solarium, les sanitaires ainsi que l’espace soin. Celui qui gérera l’espace horeca de l’AquaHuy aura à sa disposition une salle, une terrasse, un bar, les réserves, une salle de réunion, les sanitaires mais aussi un bar extérieur et sa réserve. C’est pour ces candidats-là qu’une réunion d’information est prévue le lundi 4 septembre à 18 h, à la cafétéria du hall des sports.