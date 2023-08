Ça jazz à Huy, c’est reparti avec la 41e édition

Il y aura tout de même encore un lieu où le jazz sera gratuit, "Le Cortina" à la Sarte proposera, le 6 août à 16 h, un concert manouche de Tchavo Berger. Pour ce qui est des concerts au couvent, le programme est particulièrement alléchant cette année et devrait attirer le public. Le vendredi, le quartet de Marc Frankinet présentera le répertoire de son récent album "In a little provincial town", titre qui fait référence à une composition du saxophoniste liégeois Bobby Jaspar, toutes les compositions de l’album étant de la plume de musiciens liégeois comme Jacques Pelzer, René Thomas, José Bedeur et bien d’autres. Preuve qu’il ne faut pas chercher en Amérique ce qu’on a sur les bords de Meuse !

Dans un tout autre registre, le 4 août, le batteur Antoine Pierre jouera sa création "VAAGUE" entouré de ses fûts et cymbales, mais aussi de samples et effets électroniques. Un concert excitant autant visuellement que par les sonorités et grooves créés par lebatteur-créateur d’univers.

On ne présente plus Aka Moon, ce trio qui tourne dans le monde entier depuis des décennies avec déjà plus de vingt productions à son actif. On les a vus au centre culturel de Huy en formation élargie pour un concert époustouflant inspiré par l’"Opus 111" de Beethoven, les voici dans la formule d’origine avec toutes les surprises que cela suppose, un concert à ne pas rater: ce sera le 5 août en clôture de festival.

À ces têtes d’affiche s’ajoutent quelques mises en bouche musicales à ne pas rater: le 3 août, DJ Henri Dossogne samplera ses meilleurs 33 tours ; le 4 août, "IOTA" mêlera influences jazz et pop dans un répertoire coloré. Nouveauté aussi pour cette édition, l’organisation d’une foire aux disques vinyles le 5 août.

Soirée gratuite au Cortina. Au Couvent: 12 € la soirée du 3, 15 € la soirée du 4 et 18 € la soirée du 5.