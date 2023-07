Une visite du fort de Huy humoristique hors du commun

On en a appris des choses lors de ces visites dites insolites du fort de Huy, qui s’y sont déroulées ces samedi et dimanche… Tant de choses que vous n’auriez même pas imaginées ! Dès l’accueil, le ton est donné. On se retrouve face à Roger, guide d’un jour bien sympathique avec son accent bien de chez nous mais qui, tout autant que les visiteurs, se demande ce qu’il fait là… Pourquoi ces trous dans les portes et murs ? Il vous répondra qu’il fallait bien aérer car les soldats, dans le fort, fumaient beaucoup… Et ces grilles, à quoi servaient-elles ? À faire des barbecues, pardi ! Ce sont autant d’informations plus abracadabrantes les unes que les autres qui ont rythmé cette visite du fort d’environ une heure. À s’en arracher les cheveux pour certains visiteurs qui n’en croyaient pas leurs oreilles ! Heureusement qu’il y avait cette dame dans le public pour rectifier le tir et, finalement, apporter des éléments conformes à la réalité…