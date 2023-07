Huy: une "ruche" où grouilleront artistes et artisans

Gravure, peinture, décoration d’intérieur…

Tout cela a mûri dans la tête d’Élisabeth. Il lui fallait trouver un lieu en ville où prolonger l’expérience avec un plus grand éventail de disciplines à proposer selon qu’on soit adulte ou enfant et adolescent: de la couture, de la gravure, du montage floral (couronne de fleurs séchées), de la décoration (meuble en carton, abat-jour), de la création (punch-needle), de l’illustration/BD…

Le projet de "La Ruche des artistes" était en route. "Les échanges avec les personnes qui sont passionnées d’art et d’artisanat me manquaient. Si j’ai choisi le nom d’une ruche c’est parce que je souhaite que ça grouille de gens qui y échangeront et pas forcément sur des techniques qu’ils auraient en commun." Les choses se sont précisées quand la Hutoise a eu un coup de cœur pour un rez commercial au n° 38 de la rue Sous-le-Château, jadis occupé par le restaurateur Mario, pour ceux qui s’en souviennent. "C’est quasi en face de l’Université du temps disponible, situe Élisabeth qui continuera parallèlement à enseigner la publicité, l’infographie et la décoration d’intérieur à l’institut Félicien Rops de Namur. Il faut tout refaire à l’intérieur, mais j’ai senti une énergie super positive en y mettant le pied. On a là un plateau ouvert de 140 m2 qu’on va pouvoir librement moduler avec du mobilier sur roulettes en fonction des activités qui s’y organiseront. Il y a possibilité d’accueillir deux ateliers simultanément avec six à dix participants pour chacun."

Sous le slogan "Renoue avec l’artiste qui sommeille en toi", l’endroit proposera donc des ateliers réguliers le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche matin et parfois aussi d’autres jours de la semaine en soirée, en fonction des opportunités qui se présenteront. Sans oublier des workshops plus ponctuels pour, par exemple, préparer ses décorations de Noël à l’approche des fêtes de fin d’année.

Vernissage les 16 et 17 septembre

Toutes ces séances seront animées par des professionnels dans leur discipline respective. Et le carnet d’adresses d’Élisabeth est des plus fournis avec notamment Dominique Destray pour découvrir le kintsugi. "C’est un art japonais qui consiste à réparer des objets fêlés. Et il y a toute une approche psychologique pour également soigner ses propres fêlures, éclaire la Hutoise qui se réjouit d’accueillir ses premières"abeilles"lors du vernissage des 16 et 17 septembre de 10 h à 18 h. On peut d’ailleurs déjà s’inscrire à des ateliers pour ce week-end-là. En moyenne, la participation à un atelier coûtera 15 €, matériel compris et on repart avec quelque chose de fini."

Dernière chose, un coin galerie y mettra aussi en avant un artiste par mois. Et c’est la peintre Muriel Xhrouet qui devrait être la première à avoir cet honneur.

Infos au 0494/61 67 50 ou sur le www.laruchedesartistes.be