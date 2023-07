200 ans pour le fort de Huy, mais plus de 1 000 ans d’histoire

Le fort domine la vallée de la Meuse et celle du Hoyoux. ©EDA V.R.

Un château démoli en 1717

En 985, le Comté de Huy (et le château avec) est rattaché à la Principauté de Liège. «À ce moment, la ville devient le verrou occidental de la Principauté.» Comprenez : si un autre état décidait de s’en prendre à la Principauté de Liège, c’était Huy qui était d’abord attaquée. Et comme, à cette époque, les guerres étaient monnaie courante, Li Tchestia a quand même subi quelques sièges. «Pendant les guerres de Louis XIV, on en a compté 12 en 30 ans.»

Le château a d’ailleurs fortement évolué au fil des ans. Le donjon «originel» a été agrandi à plusieurs reprises pour devenir une véritable place forte. «Il était très impressionnant. De nombreux auteurs en ont parlé.»

Et après avoir été restauré au 16esiècle, il a finalement été démoli en 1717. «C’est une décision qui a été prise dans le cadre du traité de la Barrière (NDLR : qui faisait suite à la guerre de succession d’Espagne).»

Une fois Li Tchestia rasé, l’éperon rocheux s’est retrouvé complètement nu. Mais à côté de ça, l’histoire suivait son cours. Napoléon est né en 1769. Il a à peu près tout conquis jusqu’en 1815, date à laquelle il a été défait à Waterloo. S’en est suivi le congrès de Vienne au cours duquel il a été décidé que Huy ferait partie des Pays-Bas. Mais, à l’époque, on craignait de nouvelles agressions françaises. Et c’est pour ça qu’en 1818, l’Europe coalisée a décidé de construire plusieurs édifices, dont un fort à Huy, histoire de parer à toute éventualité. «La façade principale du fort est d’ailleurs tournée vers la France.»

Une plaque en néerlandais a été installée au-dessus de la porte du fort. ©EDA V.R.

Le temps de faire les travaux, l’édifice, construit en pierre calcaire de Vinalmont, a été fini en 1823. Et pour ce fort, on avait au départ de grandes ambitions. «On voulait y installer une cinquantaine de canons et caserner 600 soldats sur place.»

Mais la réalité du terrain étant la réalité du terrain, de nombreux canons ne sont jamais arrivés. «Et le fort n’a rapidement été tenu que par quelques soldats impotents.»

Un seul et unique assaut

Et puis, en 1830, c’est la révolution. Le fort est donc passé aux mains des Belges. C’est d’ailleurs à ce moment-là qu’il a connu son seul véritable assaut. Et pour de l’assaut, c’était de l’assaut. «Quand les révolutionnaires sont arrivés au fort, ils sont tombés sur une vingtaine de soldats impotents, qui n’ont même pas su ouvrir la porte car ils n’avaient pas les clés. C’est le commandant, qui habitait en ville, qui les avait.» Les rebelles se sont donc rendus chez l’officier qui, après avoir rechigné, a fini par accéder à la demande des révolutionnaires. Ils sont ensuite retournés au fort et ont pris possession des lieux.

Suite à ça, le fort a connu plusieurs vies. Il a été désaffecté en 1834, avant d’être occupé par la Défense, «qui n’en a pas fait grand-chose». Il a aussi servi de prison d’État pendant quelque temps. «Les “Risquons-tout”, un groupe de révolutionnaires qui voulaient proclamer la république, y ont été enfermés en 1948.» Mais cette période n’a pas duré très longtemps, puisque le dernier prisonnier a été libéré en 1855.

Vendu à la Ville de Huy en 1876, le fort repasse en 1880 dans les mains de l’Etat belge, qui l’intègre dans son système de défense de la Meuse. «Déjà à l’époque, on se rendait bien compte que les relations avec l’Allemagne commençaient à se tendre.»

Une prison pendant la Première Guerre mondiale

Les craintes de l’État belge s’avérèrent justifiées puisqu’en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Arrivés à Huy, les Allemands prennent facilement possession du fort et en font une prison. «Mais c’était plutôt une prison pour Allemands. On y enfermait surtout des déserteurs.»

Une fois la guerre terminée, le fort a été occupé par la Défense. «Le Régiment du 14e de ligne, puis les Chasseurs Ardennais y ont été casernés.»

Et en mai 1940, le fort de Huy entre dans la partie la plus sombre de son histoire. «Les Allemands le réoccupent et en font un centre de détention. Plus de 7 000 personnes y ont été enfermées (voir ci-dessous).»

Les Allemands partis pour la seconde fois, on a fait du fort une prison pour les collabos, cette fois. «Mais ça n’a duré que quelques mois.»

Le fort est ensuite resté inoccupé jusqu’à ce que le téléphérique soit installé en 1957. «À ce moment-là, la Ville en a plutôt fait une attraction touristique. On y a aménagé plusieurs salles : une sur les vignobles de la région, une autre sur les oiseaux… Je me souviens que, quand j’ai commencé à travailler pour la Ville, il y avait encore un carrousel sur le fort.»

En 1992, le site, qui a été classé en 1972, s’est vu attribuer une fonction mémorielle avec l’ouverture du Musée de la résistance et des camps, qui a été remplacé par l’espace muséal en 2008. Et nous voici, en 2023. Aujourd’hui, l’équipe en place tente de nouvelles approches pour préserver la mémoire. «On organise notamment des escape games et des visites insolites du fort. Ça permet d’intéresser un public plus jeune.»

Plus de 7000 prisonniers sont passés par le fort

Il existe encore des copies des documents réalisés pendant la guerre. ©EDA V.R.

Le 10 mai 1940, les troupes allemandes arrivent en Belgique. Très vite, elles prennent le fort de Huy et en font un camp de détention. Au total, plus de 7 000 grévistes, résistants, communistes… de différentes nationalités , y ont été enfermés. Une dizaine d’entre eux sont morts sur place, victimes de mauvais traitements ou carrément fusillés. On déplore également un suicide (voir page suivante). Bon nombre d’autres détenus ont été transférés vers des camps de travail ou de concentration.

273 mineurs français

Parmi ces prisonniers, on compte d’ailleurs de nombreux grévistes français arrivés en 1941. Ceux-ci sont des mineurs du Nord-Pas-de-Calais. Un hommage leur a d’ailleurs été rendu ce 25 juillet, au pied du fort, en présence d’une délégation de plusieurs dizaines de personnes de la ville de Grenay, dont la nouvelle maire et son prédécesseur. Ils étaient 273 mineurs à avoir été déportés au fort de Huy les 13 juin et 2 juillet 1941 puis le 23 juillet, pour 244 d’entre eux, au camp de concentration de Sachsenhausen. Une quinzaine de jours avant la première déportation à Huy, ces mineurs avaient arrêté le travail, avec plusieurs dizaines de milliers d’autres du Nord-Pas-de-Calais, épuisés par les cadences infernales imposées par l’occupant allemand. Un arrêt de travail qui aura des répercussions importantes sur l’économie de guerre allemande puisque pas moins de 500 000 tonnes de charbon vont ainsi être perdues!

Un hommage a été rendu, ce mardi, aux mineurs grévistes du Nord-Pas-de-Calais déportés au fort de Huy, en présence d’une délégation française. ©ÉdA

Les Allemands vont riposter par une répression violente. Grâce à des listes fournies par le patronat, les Allemands vont opérer de multiples arrestations, suivies de tortures, d’exécutions et de déportations qui ne feront que s’amplifier tout au long des années de guerre», a rappelé Françoise Kunsch, l’échevine hutoise en charge du fort et des musées, à l’occasion de cette cérémonie qui se déroule chaque année.

Cette lutte, menée au départ pour leur survie, deviendra une lutte patriotique. De plus en plus d’hommes et de femmes vont alors se lever pour s’opposer à l’occupant, au nom de leur liberté. «Les valeurs que soutenaient ces résistants ont pour noms “liberté”, “justice”, “droit à la vérité”, “démocratie”, “paix”. Leur combat a fait naître cette conscience d’une plus grande justice sociale, d’une plus grande solidarité», a ajouté l’échevine, insistant sur la nécessité de se souvenir de ces personnes et de leurs actes et d’assurer le devoir de mémoire auprès des jeunes générations dans la continuité des valeurs qui guidaient ces résistants. J. DEF et V. R.

Une plaque rendant hommage aux mineurs français a été installée au pied du fort. ©EDA V.R.

Quel avenir pour le fort de Huy?

Y a-t-il des projets à court et long terme pour le fort de Huy? Nous avons posé la question à l’échevine Françoise Kunsch.

L’exploitant aura à gérer le téléphérique de Huy, opérationnel dans quelques mois, mais aussi tout ce qui est annexe. ©Contraste architecture

On l’a vu, en 200 ans, le fort de Huy a connu bien des péripéties. Mais est-ce qu’on sait déjà ce qu’il va devenir dans un futur plus ou moins proche? «L’espace muséal restera tel quel, détaille Françoise Kunsch, l’échevine en charge du fort. Il continuera à être géré par la Ville.» Bref, aucune révolution n’est prévue à ce niveau-là. Il faut toutefois noter que des salles dédiées aux Chasseurs Ardennais et aux associations patriotiques devraient ouvrir en 2024.

En revanche, le téléphérique pour y mener sera bel et bien géré par un privé. «Il gérera aussi une cafétéria qui se trouvera sur le premier plateau.»

«Les gens ne vont pas oublier»

Et pour rebondir sur l’intervention de l’historien Philippe Dejaive (dans nos colonnes de ce mardi 25 juillet), qui regrettait l’organisation régulière d’événements ludiques sur le site, Françoise Kunsch n’a-t-elle pas peur que l’arrivée d’un gestionnaire privé fasse du fort un lieu plus touristique que mémoriel? «Non. Ce n’est pas parce qu’on va ouvrir une cafétéria que les gens vont oublier ce qui s’est passé ici. De nombreuses personnes nous ont d’ailleurs déjà dit que ce serait bien d’avoir un endroit pour aller boire un verre après la visite.»

Des visites insolites pour le bicentenaire du fort

À l’occasion de ses 200 ans, des visites guidées insolites, «teintées d’humour et avec l’intervention de comédiens», seront organisées au fort de Huy. «Elles auront lieu les week-ends du 29 et 30 juillet et du 12 et du 13 août».

Informations et réservations : https ://www.huy.be/evenements/visites-insolites-au-fort

Willy a connu un résistant mort au fort: "Il a préféré se suicider"

Le Braivois Willy Lhoest a connu Louis Debatty, un résistant qui a préféré se suicider plutôt que trahir les siens.

Willy Lhoest se souvient bien de Louis Debatty. ©EDA V.R.

Willy Lhoest se souvient bien de la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire qu’il avait déjà 12 ans quand elle a éclaté. Il se souvient avoir dû fuir sa maison de Fallais, avec sa famille, quand les combats ont éclaté au bord de la Mehaigne. Il se souvient aussi avoir été heureux de retrouver sa maison quelques jours plus tard, «en relativement bon état, même s’il y avait des impacts d’obus dans le jardin».

Il se souvient aussi du 21 juillet 1941. «Ce jour-là, on s’était rendu, avec le collège Saint-Quirin, devant le monument aux morts, à l’occasion de la fête nationale.» Une initiative que les soldats allemands présents sur place n’ont que peu goûtée. «Ils sont intervenus et nous ont ordonné de nous disperser.» Et, histoire de marquer le coup, ils ont enfermé le directeur du collège et un professeur dans le fort. «Mais ils ont été libérés deux jours plus tard.»

«Quelqu’un de très agréable»

Une issue relativement heureuse pour les deux hommes, bien loin de celle connue par Louis Debatty, un résistant qui est finalement mort au fort. «Il habitait aussi à Fallais, pas très loin de chez moi», se souvient Willy Lhoest. Dans la vie, Louis Debatty était un homme à tout faire. «C’était un fameux bricoleur. Il avait même construit un vélodrome près de l’église. Je me souviens avoir assisté à quelques courses avec mon père. J’ai d’ailleurs encore un ticket de cette époque!»

Et quand la guerre a éclaté, Louis Debatty «qui était quelqu’un de très agréable et facile», est rentré dans la résistance. «Il faisait partie du Front de l’indépendance, qui était plutôt d’obédience communiste.» Mais de toute façon, en temps de guerre, les obédiences, ça n’avait pas beaucoup d’importance. «Il était au service de la patrie. C’est tout ce qui comptait.»

«Ils lui ont arraché les ongles»

Mais Louis a fini par se faire capturer par les Allemands et a été emprisonné au fort de Huy. «Pour le faire parler, ils lui ont infligé les pires des tortures. Ils lui ont par exemple arraché tous les ongles. Il ne faut pas demander la souffrance qu’on doit ressentir dans ces moments-là…»

"Pendant la nuit, il a déchiré sa chemise pour en faire une corde. Et il s’est pendu avec dans sa cellule"

Sentant qu’il allait finir par craquer, Louis Debatty a préféré se suicider plutôt que trahir ses compagnons. «Pendant la nuit, il a déchiré sa chemise pour en faire une corde. Et il s’est pendu avec dans sa cellule. Je ne pense même pas que les Allemands ont rendu son corps.»

Une rue à son nom

Aujourd’hui, du côté de Fallais, on n’a pas oublié Louis Debatty. «La rue dans laquelle il habitait a été renommée en honneur.» Et en effet, sur la plaque installée à l’entrée de la rue, on peut lire «Louis Debatty. 1894-1944. Résistant, s’est pendu à la prison de Huy pour ne pas trahir les siens.»

200 ans fort de Huy ©EDA V.R.

«On n’est pas obligé de s’ennuyer aux manifestations du souvenir»

Plus tôt cette semaine, nous sortions un article dans lequel l’historien hutois Philippe Dejaive s’insurgeait contre l’organisation de différents événements à caractère «ludique» au fort de Huy. Willy Lhoest qui, en plus d’avoir vécu la guerre, a été président d’une association patriotique, se veut plus nuancé que l’historien. «En lisant l’article, j’étais d’accord avec lui. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que ces si ces manifestations “joyeuses” jouent un rôle de transmission, elles valent la peine d’être organisées. Après tout, on n’est pas obligé de s’ennuyer lors de manifestations organisées pour le souvenir.»

Pour lui, c’est même tout le contraire qu’il faut faire. «Si des gens s’ennuient en assistant à un événement ou en visitant un lieu dont le but est de transmettre la mémoire, ils ne viendront qu’une fois.»

Et d’ailleurs, il a longtemps organisé, avec son association patriotique, des spectacles «familiers» en rapport avec la guerre. «On faisait venir une troupe de Liège. Les acteurs chantaient et faisaient des sketchs en français et en wallon. Au bout d’un moment, on n’avait même plus besoin de faire de la publicité. La salle se remplissait toute seule.»