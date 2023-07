Une ordonnance de police interdit les cartouches de protoxyde d’azote à Huy

La décision a été prise suite à une réunion avec la cellule de sécurité et en accord avec le chef de la zone de police, Jean-Marie Dradin, et en raison de découvertes massives de bonbonnes de gaz de protoxyde d’azote à différents endroits de la ville de Huy récemment, notamment place Saint Séverin, place Verte, dans les escaliers rue de la Cloche, sous le Pont de l’Europe, sur le parking du Pont de l’Europe, au parking du Quadrilatère, à proximité du Bata et à proximité du centre Nobel à Tihange.

Toute infraction à cette nouvelle réglementation sera passible d’une amende administrative de 175 €.

Bientôt une campagne de sensibilisation

Néanmoins, pour faire prendre conscience de la dangerosité du produit et en parallèle de cette interdiction, une campagne d’information et de sensibilisation est en cours d’élaboration. "Ces mesures préventives et répressives sont prises dans l’intérêt de la sécurité, de la santé et du bien-être de tous les citoyens de Huy. La collaboration entre les autorités, les forces de l’ordre et les services travaillant avec la jeunesse sera cruciale pour lutter efficacement contre la consommation de protoxyde d’azote", a expliqué le bourgmestre f.f.

Éric Dosogne rappelle aussi, que, conformément à la loi sur la santé des consommateurs telle que modifiée en février 2022, la vente de protoxyde d’azote aux mineurs est strictement interdite. Les points de vente de la ville seront rappelés de cette interdiction et seront encouragés à la respecter scrupuleusement.