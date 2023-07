Une fête médiévale au fort de Huy ? "Un manque de respect"

Et l’historien de rappeler que 8 000 personnes, "des résistants, des communistes, des otages, des mineurs grévistes français…", ont été détenues au fort de Huy entre 1940 et 1944, avant d’être envoyées vers des camps de travail ou de concentration. "C’est le double de Breendonk ! Ces gens ont été “hébergés” dans des conditions difficiles, pas bien nourris, pas soignés, dans la peur de l’inconnu et des représailles et sans contact avec leur famille. Certains y sont morts, pas des mauvais traitements directement mais parce qu’ils n’étaient pas en bonne santé et que les conditions de vie dans le fort ont aggravé leur état. Il y a eu un suicide, aussi." Et quatre jeunes résistants d’une vingtaine d’années, de Huy et de Momalle, "ont été fusillés en avril 1944 au pied du fort, sans procès". Une stèle en leur hommage est bel et bien visible à l’endroit "mais on ne sait quasi plus lire leurs noms, la plaque et ses abords ne sont pas entretenus".

Le lieu "devrait servir à éduquer les gens"

Ce que Philippe Dejaive veut faire entendre, c’est que le fort de Huy a fait partie des trois lieux belges (avec Malines et Breendonk) qui ont permis la répression de dizaines de milliers de Juifs. "Comment peut-on s’amuser là où des gens ont souffert ? Depuis quelques années, au fort de Huy, on parle de moins en moins de mémoire et de plus en plus d’amusement: des fêtes médiévales, un Fort Boyard, des escape games et on y envisage un parcours d’obstacles. Ferait-on ça à Buchenwald ? Ça me pose vraiment question et à l’heure où les partis extrémistes et négationnistes remontent en force et qu’il y a la guerre en Ukraine, c’est malheureusement toujours d’actualité de devoir se poser la question de comment résister à ces extrêmes. OK, le fort de Huy n’a été que le maillon d’une chaîne mais Auschwitz, par exemple, n’aurait pas été possible si on n’avait pas d’abord repéré, fiché et arrêté les gens qui y ont été envoyés."

Pour l’historien hutois, la Ville devrait davantage développer la mémoire autour du fort, pour que les nouvelles générations sachent ce qui s’y est passé. S’il est conscient que cela coûte de l’argent et que la Ville doit le rendre "rentable", il estime néanmoins nécessaire de donner un coup de modernité au site. "La scénographie est désuète, les mannequins sont poussiéreux. Pour moi, il faut repenser tout et fournir des explications aux visiteurs avec des techniques modernes comme des audioguides, des QR codes, des évocations motivantes. Tout est en français, il faut des traductions. Organiser des conférences, des débats et des expos et développer des partenariats. C’est sûrement un gouffre financier pour la Ville de Huy mais c’est un endroit sensible et on n’aurait pas osé y faire tout ça il y a 20 ans encore. Il y a peut-être moyen d’aller chercher des subsides, aussi."

Mais Philippe Dejaive a l’impression de parler dans le vide: à l’issue d’une précédente fête au fort, il avait interpellé un échevin. "Il était juste content parce qu’il avait fait beau, qu’il y avait eu du monde et que les caisses étaient bien remplies…" C’est pourtant, toujours selon lui, de la responsabilité de la Ville de faire savoir aux visiteurs tout ce qui s’est passé au fort. "Les gens ne savent pas et se contentent de la beauté du site, de la vue imprenable. Ceux qui viennent à une fête médiévale là ne voient que ça, pas le reste. Il faut qu’on leur explique où ils sont."

Philippe Dejaive, même s’il le déplore, est prêt à admettre que la Ville ait décidé de faire du fort un lieu d’amusement. "On ne peut évidemment pas pleurer sur le passé à tous les coins de rue mais il n’existe qu’un tel lieu en Wallonie, il devrait servir à éduquer les gens, surtout quand on voit l’état actuel de la démocratie. Et si la Ville veut en faire un lieu d’amusement, qu’elle ait alors le courage de gommer le mot “mémorial” du fort."