Huy: ils ont volé dans le "Petit marché d’Adeline" et extorqué deux jeunes

Durant la nuit du 9 au 10 avril 2023, on lui reproche d’avoir extorqué avec violence un GSM et deux casquettes, avec la circonstance que l’infraction a été commise de nuit et que des armes ou des objets lui ressemblant ont été exhibés. Il est également en séjour illégal. L’homme, en détention à Lantin, admet le vol mais explique qu’il n’a pas utilisé d’armes: "J’ai fait croire que j’avais un couteau pour leur faire peur", se défend-il. Les deux personnes qu’il a extorquées sont deux mineurs qu’il connaissait, un est né en 2007 et l’autre en 2005. "J’étais défoncé, j’avais consommé de la drogue, je n’étais pas bien ce jour-là", s’excuse-t-il.