Enfin un déblocage pour la liaison Tihange-Tinlot: les expropriations sont accordées

Une excellente nouvelle, pour Rodrigue Demeuse. "C’est une avancée décisive dans ce dossier qui a trop traîné, dit-il. Or, comme on le sait, il s’agit d’un chantier fondamental pour l’ensemble de l’arrondissement de Huy-Waremme et le développement économique du Condroz. C’est aussi un dossier essentiel pour le centre-ville de Huy, qui subit un trafic énorme, en particulier de camions, et dont le réaménagement va de pair avec la finalisation de la liaison Tihange-Tinlot."

Et maintenant ?

L’ensemble des expropriations va donc maintenant pouvoir se concrétiser, "avec une prise de possession des emprises prévues pour le début du mois de septembre, ajoute l’attaché parlementaire. C’est l’ultime étape nécessaire au démarrage des travaux, qui concernent tant le fin des phases 1 et 2 que la réalisation de la phase 3." Cette dernière concerne l’obtention du nouveau permis d’urbanisme, qui se trouve actuellement entre les mains du fonctionnaire délégués.

Rodrigue Demeuse a par ailleurs interpellé le ministre wallon de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, et a insisté pour que ce dernier volet aboutisse au plus vite. "Le permis était annoncé pour la mi-juillet, je compte sur la volonté du ministre pour tenir au maximum ce délai afin de pouvoir lancer les travaux dans la foulée de l’obtention des terrains en septembre. La voie est à présent plus ouverte que jamais pour enfin achever ce chantier !"

