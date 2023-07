Une balade guidée pour poser un regard sur l’art en ville

wHuy, ville d’art ? La volonté d’y inscrire la signature d’artistes d’ici et d’ailleurs perdure en tout cas dans le chef des autorités hutoises. Et ça ne date pas d’aujourd’hui. Philippe Lheureux, de l’ASBL Mémo Huy, s’est penché sur la question et propose, dans le cadre de la programmation de l’été, une visite guidée à la découverte de l’art public et du street art, à ne pas confondre. L’art public est fait pour perdurer tandis que l’autre, l’art urbain, prend ses quartiers en ville temporairement, et parfois de manière clandestine.