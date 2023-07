Quatre voitures en feu rue Saint-Ivette à Huy

Les sapeurs hutois ont déployé une autopompe et une auto-échelle et ont rapidement maîtrisé l’incendie. Leur intervention s’est d’ailleurs terminée vers 1h10. Deux voitures ont été complètement détruites, deux autres sont partiellement touchées. On ne connaît pas l’identité des propriétaires.

La police de Huy est également descendue sur place pour procéder aux devoirs d’enquête afin de déterminer si l’origine du feu est accidentelle ou volontaire. Le laboratoire de la police judiciaire est attendu sur les lieux. Une enquête est en cours. On ne connaît pas le propriétaire des véhicules. Mais d’après les premiers éléments, ces faits ne seraient pas liés aux incendies de voiture qui ont eu lieu à plusieurs endroits de la ville de Huy début juillet.