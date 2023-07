Plus aucun train IC à la gare de Statte (Huy): le plan SNCB validé !

Une lueur d’espoir avait pourtant pointé lorsque, interpellé par le député fédéral Samuel Cogolati (Écolo tout comme lui), le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet avait assuré qu’il inviterait la SNCB à rencontrer les Communes ayant manifesté leur opposition au projet et qu’il resterait attentif au suivi apporté.

"Et pourquoi pas uniquement aux heures de pointe ?"

On se souvient ainsi que les conseils communaux de Huy et Wanze avaient voté des motions pour le maintien de ce service en gare de Statte qui se chiffrait en moyenne, en 2022, à 535 voyageurs par jour de semaine, 278 le samedi et 225 le dimanche. "C’est complètement incompréhensible, regrette le député hutois Samuel Cogolati ouvertement fâché. On m’avait promis que les Communes seraient concertées. Mais si c’est pour les mettre devant le fait accompli, où est l’intérêt ? Je vais réinterpeller le ministre sur le sujet. Il y a des compromis possibles à trouver. Par exemple, pourquoi la SNCB ne maintiendrait-elle pas l’arrêt des trains IC en gare de Statte aux heures de pointe seulement de la journée lorsqu’il y a le plus de fréquentation ? Ce n’est qu’une piste parmi tant d’autres."

Du côté des autorités hutoises, on fait aussi la moue avec quelques banderilles plantées dans le jardin du ministre Gilkinet. "On va malheureusement diminuer le service au sein d’une gare qui fonctionne bien et qui a un rôle différent de celle de Huy malgré leur proximité, estime Éric Dosogne, bourgmestre f.f. Statte est là pour desservir la Hesbaye, et Huy plutôt la vallée mosane et le début du Condroz. J’y verrais presque une façon sournoise de dévier les navetteurs de Statte vers le parking payant de la SNCB à Huy… Je m’étonne aussi que le ministre Écolo ne tienne pas compte de l’avis de “son” député hutois. Cette mesure aura pour effet d’allonger les parcours en voiture aussi pour ceux qui viennent de la Hesbaye. Et quand il y aura forcément moins de navetteurs à Statte, sera-ce une bonne excuse pour la fermer ?"

Dialogue encore possible d’ici 2025

Tous espèrent que le délai d’ici la matérialisation du Plan de transport autorisera certains aménagements. D’ailleurs, la porte ne semble pas fermée à double tour, à en croire le ministre fédéral de la Mobilité. "J’ai demandé expressément à la SNCB de poursuivre le dialogue avec les Communes, notamment sur les questions de parking, d’accessibilité, d’amélioration des correspondances et de fréquence du service, nous assurait-il ce mardi. La commande définitive des sillons pour décembre 2025 doit se faire en avril 2025. Et d’ici-là, beaucoup d’eau aura encore coulé sous les ponts de la Meuse !"