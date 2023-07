Notre critique culturelle du lundi: "Accords Perdus", duo hannutois, étaient au Sofloti de Huy

Élargie à différents genres et styles, la programmation du Sofloti piano bar à Huy mise large avec, vendredi en invité, le duo hannutois Accords Perdus dans la foulée d’un CD sorti au printemps dernier. De formation classique, Émile Postic et Pauline Gonzalez, couple à la ville et à la scène, ont pour ambition de rendre accessible à l’oreille la musique "dite" classique avec un répertoire d’accroche qui va puiser dans les standards de la chanson française (principalement), les titres les plus chantants. Parti pris largement assumé avec des réarrangements jazz et classiques au piano et à la clarinette basse où viennent s’entrelacer les thèmes.